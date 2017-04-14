Маска, маска - я вас знаю!

Самой древней каменной маске в мире, дошедшей до наших дней, 9 тысяч лет. С развитием технологий менялись и способы изготовления масок. На смену камню, и затем, желатину, пришел медицинский силикон. Сейчас на создание простой маски требуется от одной до двух недель. На сложную маску, такую, как эта – с персонажами буддистской мифологии Махакалы и Ямантаки – может уйти гораздо больше времени. Процесс создания маски, как и много веков тому назад, начитается с болванки.

"В силиконе, который мы заливаем, обычно три цвета: желтый, коричневый и телесный. После этого наносятся различными способами порядка восьми цветов. Да, конечно, надо учитывать анатомические особенности человеческого лица. Если мы делаем очень толстое мясо – это хуже для маски. Она теряет свои артикулярные возможности. Она не должна быть также очень тонкой – она рвется", - рассказал скульптор Игорь Вельгач.

Каждая маска - уникальный продукт, требующий в некоторых случаях ювелирной ручной работы, как, например, с волосами.

"Это специальные иголки, похожие на гарпун наоборот, чтобы игла захватила волос, проткнула силиконовую маску, вошла в пену и осталась там. У мужчины насчитывается сто тысяч волос на голову. Ну, сто тысяч ударов я не делаю, но порядка десяти тысячи – да. Полный волосяной покров: волосы, усы, борода", - добавляет скульптор.

Кроме непосредственного производства маски, важную роль занимает разработка образа. Над его созданием трудится вся команда.

"У каждой маски есть свое имя. Мы выбираем имена по образу, по их созвучию внешнему виду каждой маски. У нас есть маска «викинг». Сама ассоциация этого слова, конечно, предопределяет, как эта маска выглядит", - рассказала художественный директор "The Masker" Инна Песчанская.

Образы берутся из разных источников и из самой жизни: люди, которые ходят по улицам, герои книг. Инна добавляет, что иногда процесс создания маски предопределен заранее и зависит от конкретных пожеланий, а в некоторых случаях – все происходит спонтанно.

"Почему бы нам не сделать маску ко Дню независимости США? Человек, одевающий эту маску, вызывает определенные чувства и эмоции среди большого количества людей. Это такой бесконечный творческий процесс", - добавила Инна Песчанская.

Два года назад производство масок было всего лишь дополнительным проектом в чикагском театре «Тет-а-тет». Сейчас, из хобби оно превратилось в бизнес, к которому обращаются голливудские кинокомпании.

"Совсем недавно у нас сделала заказ студия «Уорнер Бразерс». Производители сериала «Люцифер» тоже заказали у нас маску. Это – некая тайна. Они попросили нас не рассказывать, так как эта серия еще не вышла. Помимо этого я знаю, что у нас заказывают многие театры Нью-Йорка. Ну, и еще в Хэллоуин мы очень заняты: маски заказывают из разных уголков мира", - рассказал директор «The Masker» Сергей Межеричер.

В ближайших планах команды – поиск новых образов, исследование разных техник производства и работа над созданием женских масок.