Чейни: вмешательство России на выборах может считаться «актом войны»

Бывший вице-президент Дик Чейни считает, что предполагаемое вмешательство России в ход выборов в США может рассматриваться как «акт войны».

«Президент России Владимир Путин, его правительство, его организации предпринимали очень серьезные усилия, чтобы существенно вмешаться в наши основные, фундаментальные демократические процессы», – заявил Чейни, выступая на Глобальном деловом саммите газеты Economic Times, который проходи в Дели.

«В некоторых кругах это рассматривалось бы, как акт войны», – добавил он.

Чейни предположил, что Россия будет и дальше прилагать подобные усилия, и обвинил российского президента в попытках повлиять на прошедшие выборы в странах Балтии.

Он добавил, однако, что действия России не подрывают легитимность победы на выборах президента Дональда Трампа.

«Я бы не стал недооценивать ту значимость, которую мы, американцы, отводим российским попыткам вмешаться в наши внутренние политические процессы», – заявил Чейни.

В отличие от президента Джорджа Буша-младшего, при котором он был вице-президентом, Чейни заявляет, что поддерживает Трампа.