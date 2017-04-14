Журналистам «Новой газеты» продолжают угрожать после публикации о преследовании геев в Чечне

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев предупредил, что журналистов «Новой газеты», оскорбивших «весь чеченский народ», непременно «покарает Аллах». В начале апреля Высокое собрание республики вынесло решение «о возмездии, которое настигнет подстрекателей» в ответ на публикации газеты о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Как пояснил муфтий в интервью радиостанции «Говорит Москва», журналисты «Новой газеты» виновны в «распространении клеветы», и поэтому «в любом случае ответят по букве закона».

Накануне редакция газеты опубликовала заявление, обвинив руководство Чечни в том, что оно «подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами».

1 апреля издание сообщила о преследовании, массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в принадлежности к ЛГБТ-сообществу, назвав имена нескольких погибших.

«Новая газета» также опубликовала информацию о распространенном в Чечне вымогательстве, «секретных тюрьмах» для гомосексуалов и поощряемой властями практике «убийств чести», которые совершают близкие родственники пострадавших.

Позднее «Новая газета» потребовала от российских властей возбудить уголовное дело в связи с убийствами и преследованием гомосексуалов в Чечне, подав официальную жалобу в Басманный суд Москвы.

С призывом к Кремлю «принять срочные меры для защиты жизни, свободы и безопасности геев и бисексуалов в Чечне» обратились эксперты Совета по правам человека ООН. Заявление «Новой газеты» поддержали Госдепартамент США, представители европейских правозащитных организаций.

Через два дня после появления публикации власти Чечни экстренно собрали в Грозном Высокое собрание - «представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения» республики. На собрании советник главы Чечни Адам Шахидов обвинил журналистов в клевете, пообещав, что «враги нашей веры и нашей родины» будут наказаны.

Открытые угрозы заставили редакцию «Новой газеты» выступить с новым заявлением и обратиться к российским властям. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают «информацией о каких-либо проблемах в этой области в Чеченской республике», но тем не менее подчеркнул, что руководство страны «категорически против» незаконных методов воздействия на журналистов.

В четверг и пятницу сайт «Новой газеты» подвергся массированной DOS-атаке, журналисты издания продолжают получать письма и сообщения с угрозами в свой адрес.