Эксперты ООН призвали Москву прекратить преследование ЛГБТ в Чечне

ООН требует расследования сообщений о репрессиях по отношению к гомосексуалистам и бисексуалам
В четверг Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) распространило заявление с призывом прекратить насилие по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Эксперты ООН по правам человека призывают к немедленному освобождению мужчин, которые были задержаны в Чечне по подозрению в гомосексуальности, а также к прекращению насилия и преследований по отношению к ним.
Представители УВКПЧ также призвали российские власти жестко осудить все гомофобские заявления, которые способствуют распространению ненависти и насилия.
«Мы призываем власти положить конец преследованию людей, которых в Чеченской Республике подозревают в гомосексуальности или бисексуальности и которые живут в атмосфере страха, создаваемой гомофобскими высказываниями местных властей», – заявляют эксперты, отмечая необходимость провести тщательное расследование сообщений о репрессивных действиях в отношении гомосексуалистов и бисексуалов.
Заявление экспертов ООН было сделано в связи с появившейся в марте информацией о том, что местная милиция и органы безопасности похищают мужчин по подозрению в гомосексуальности и бисексуальности. Позже появились сообщения об арестах, применении насилия, пытках и жестоком обращении в отношении задержанных. По данным некоторых источников, несколько человек были убиты по подозрению в гомосексуальной ориентации; некоторые из них стали жертвами «убийств чести».
Эксперты ООН по правам человека подчеркивают, что преследования и насилие в регионе достигли беспрецедентного уровня, что свидетельствует о нарушении Россией взятых на себя обязательств по соблюдению прав человека.
УВКПЧ следит за ситуацией и находится в постоянном контакте в представителями российских властей, отмечается в документе.
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