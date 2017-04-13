Эксперты ООН призвали Москву прекратить преследование ЛГБТ в Чечне

В четверг Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) распространило заявление с призывом прекратить насилие по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Эксперты ООН по правам человека призывают к немедленному освобождению мужчин, которые были задержаны в Чечне по подозрению в гомосексуальности, а также к прекращению насилия и преследований по отношению к ним.

Представители УВКПЧ также призвали российские власти жестко осудить все гомофобские заявления, которые способствуют распространению ненависти и насилия.

«Мы призываем власти положить конец преследованию людей, которых в Чеченской Республике подозревают в гомосексуальности или бисексуальности и которые живут в атмосфере страха, создаваемой гомофобскими высказываниями местных властей», – заявляют эксперты, отмечая необходимость провести тщательное расследование сообщений о репрессивных действиях в отношении гомосексуалистов и бисексуалов.

Заявление экспертов ООН было сделано в связи с появившейся в марте информацией о том, что местная милиция и органы безопасности похищают мужчин по подозрению в гомосексуальности и бисексуальности. Позже появились сообщения об арестах, применении насилия, пытках и жестоком обращении в отношении задержанных. По данным некоторых источников, несколько человек были убиты по подозрению в гомосексуальной ориентации; некоторые из них стали жертвами «убийств чести».



Эксперты ООН по правам человека подчеркивают, что преследования и насилие в регионе достигли беспрецедентного уровня, что свидетельствует о нарушении Россией взятых на себя обязательств по соблюдению прав человека.



УВКПЧ следит за ситуацией и находится в постоянном контакте в представителями российских властей, отмечается в документе.