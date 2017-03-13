Бюджетное управление Конгресса: 14 миллионов американцев лишатся медстраховки в 2018-м году

Бюджетное управление Конгресса утверждает, что в случае одобрения Конгрессом предложенного республиканцами плана по замене Закона о доступном здравоохранении, известном как Obamacare, 14 миллионов людей потеряют страховку в следующем году.

Управление, в которое входят представители обеих партий, опубликовало долгожданный доклад с подсчетами стоимости выполнения обещания Трампа в ходе президентской кампании: отмены и замены Obamacare. В докладе говорится, что в случае одобрения плана республиканцев, 14 миллионов людей останутся без страховых полисов в 2018-м году, а к 2026-му году количество людей без медицинской страховки вырастет до 52 миллионов. Эти цифры вдвое больше прогнозируемых в случае, если программу Obamacare оставить без изменений.

Однако, согласно подсчетам, новый план позволит сократить дефицит бюджета на 337 миллиардов долларов до 2026 года. Согласно новому плану, тем, кто решит не приобретать страховой полис, не нужно будет платить штраф. Отмена этого требования, установленного Законом о доступном здравоохранении, особенно порадует многих консерваторов, которые называли его вмешательством правительства в частную жизнь и лишением права выбора.

Новый план также подразумевает прекращение федеральной поддержки, как минимум на год, программы Planned Parenthood и других организаций, которые предоставляют услуги по контрацепции, планированию семьи и абортам. Данное положение вызывает большое беспокойство среди большинства демократов и некоторых умеренных республиканцев. Вероятнее всего, это решение затронет тех, кто «проживает в районах без доступа к услугам здравоохранения, без клиник или медицинских специалистов, которые работают с малообеспеченными слоями населения».

Министр здравоохранения Том Прайс выступил с критикой доклада. На встрече с прессой возле Белого дома он заявил, что Бюджетное управление Конгресса рассмотрело только часть предложенного республиканцами плана по здравоохранению. По его словам, «невозможно», чтобы в результате внедрения новой программы 14 миллионов человек остались без страховки, потому что в действительности стоимость страховых полисов должна уменьшиться и люди смогут самостоятельно выбирать страховку, которая будет устраивать их, а не правительство.

Прайс также заявил, что Бюджетное управление не приняло во внимание все составляющие нового плана, включая законопроект по реформе рынка страхования.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала республиканцев отозвать законопроект, потому что это было бы «единственным порядочным поступком». Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал: «Trumpcare станет кошмаром для американцев». По его словам, от нового закона выиграют богатые, а все остальные будут игнорироваться.

Акт о доступном здравоохранении ­­– это предмет гордости бывшего президента США Барака Обамы. Двадцать миллионов человек, которые ранее не могли себе позволить медицинскую страховку, получили доступ к медицинским услугам. При этом им не грозит банкротство или возможность оказаться за чертой бедности в случае болезни.