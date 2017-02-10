В Фонде Карнеги предложили новую стратегию отношений с Москвой

9 февраля Фонд Карнеги и чикагский Совет по исследованию глобальных проблем представили в Вашингтоне новый доклад, посвященный внешней политике США и будущим отношениям с Россией и другими странами евроазиатского региона.

Под председательством сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи над докладом работали такие авторитетные специалисты в области внешней политики, как бывшие заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Уильям Бернс, бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер, телеведущая и международный корреспондент NBC Андреа Митчелл.

Авторы документа под названием «Основные принципы стабильной политики США в отношении России, Украины и Евразии» считают, что США и их союзники должны попробовать «сгладить противоречия» в отношениях с Москвой и возобновить совместную работу в областях, «представляющих взаимный интерес».

Эксперты, тем не менее, не рекомендуют проявлять «излишнюю мягкость» в переговорах с Кремлем.

«Предотвращение и воспрепятствование попыткам России вмешаться во внутренние дела США и их союзников, проводить взвешенную и твердую политику...до тех пор, пока взаимное доверие не будет восстановлено в отношениях между Вашингтоном и Москвой», – считают авторы.

Новый доклад вошел в серию исследований, посвященных ключевым проблемам внешней политики США, и подготовленных экспертами Фонда Карнеги в последние два годы. В разработке этих рекомендаций приняла участие группа политиков, представляющих и Демократическую и Республиканскую партии США.

«Члены Сената от разных партий согласны с тем, что (в отношениях с Россией) нам нужно найти сферы взаимного интереса, которыми могут стать ядерная программа Ирана, совместная контртеррористическая деятельность, ядерное разоружение, – отметил сенатор Крис Мерфи. – Но нельзя и забывать о том, что делает Россия в Крыму, Украине и в Сирии».

Сенатор Мерфи напомнил, что вопросы аннексии Крыма, военного вмешательства на востоке Украины и действий России в Сирии будут оставаться основными во время «любых контиактов» с Москвой.

«Нужно уметь отказываться от сотрудничества, если Россия не вернет Крым и не уйдет из Украины», – заявил он.

Глава Фонда Карнеги и бывший заместитель госсекретаря США Уильям Бернс согласился с тем, что новая администрация США «будет вынуждена» разрабатывать новую политику отношений с Москвой.

«Россия – это слишком большая страна, обладающая ядерным оружием и играющая большую роль в регионе, так что ее нельзя просто игнорировать, – подчеркнул он. – Вопрос не в том, сотрудничать с Россией или нет, а в только в том, как именно и в каких областях сотрудничать».

