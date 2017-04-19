В Черном море потерпело крушение судно с зерном: спасен один член экипажа

Всего на борту находилось 12 человек – граждан России, Украины и Грузии
Грузовое судно, перевозившее зерно из южного региона России в Турцию, потерпело крушение во время шторма в Черном море.
По данным российских спасательных служб, из 12 членов экипажа, находившихся на борту, был спасен один человек.
Развернуты поиски остальных членов экипажа, но, как утверждают спасатели, работы осложняются из-за высоких волн и сильного ветра.
Информагентство ТАСС со ссылкой на российские транспортные власти сообщило, что экипаж принадлежащего турецкой компании судна «Герои арсенала» включал девять граждан Украины, двух россиян и одного гражданина Грузии. Спасенный моряк был гражданином Украины.
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