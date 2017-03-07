Фриланд: Россия может дестабилизировать политическую систему Канады

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна должна быть готова к попыткам России дестабилизировать ее политическую систему по аналогии с усилиями, предпринятыми Москвой в США.

Фриланд спросили, считает ли она, что Россия ведет против нее клеветническую кампанию, которая проявилась в негативных публикациях о ее деде, опубликованных в пророссийских СМИ.

«Американские разведслужбы сообщили, и это общеизвестно, что Россия прилагала усилия для дестабилизации американской политической системы, – сказала Фриланд журналистам в парламенте. – Думаю, что канадцы, да и другие западные страны должны быть готовы к тому, что аналогичные усилия могут быть направлены и против нас».

Ранее российские власти запретили Фриланд въезд в страну.