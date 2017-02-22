Канада будет принимать нелегальных иммигрантов, прибывающих из США

Канада продолжит принимать просителей убежища, незаконно пересекающих границу с США, но будет принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности своих граждан.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Число потенциальных беженцев, прибывающих в страну через изолированные и неохраняемые пограничные переходы, в последние недели выросло в связи с опасениями, что президент США Дональд Трамп предпримет жесткие меры в отношении нелегальных иммигрантов.

При этом в Интернете получили широкое распространение фотографии улыбающихся канадских полицейских, приветствующих мигрантов.

«Одна из причин, благодаря которой Канада остается открытой страной, заключается в том, что канадцы доверяют нашей иммиграционной системе, целостности наших границ и той помощи, которую мы оказываем людям, стремящимся обрести безопасность», – заявил Трюдо, выступая в парламенте.

«Мы продолжим искать баланс между жесткой системой и приемом людей, нуждающихся в помощи», – добавил он.