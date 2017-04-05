Канада и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве

Канада и Украина подписали соглашение в сфере обороны, в рамках которого Канада продолжит обучать украинских военных и делиться с ними боевым опытом.

Министр обороны Канады Харджит Саджан встретился в Оттаве со своим украинским коллегой Степаном Полтораком для подписания соглашения о сотрудничестве.

В марте Канада продлила миссию по обучению украинских военных до марта 2019 года. Речь идет об обучении применению оружия и методам выживания, а также тактической подготовке.

«Договоренность позволит нам тесно сотрудничать по вопросам безопасности и обороны, которые представляют взаимный интерес, и более эффективно поддерживать друг друга», – сказал Саджан.

Канадский министр также отметил, что договоренность является еще одним шагом к либерализации продаж оружия Украине, которые в настоящее время ограничены. Соглашение является «очень важным шагом» на пути к этому, сказал он.

К настоящему моменту Канада провела обучение более 3200 украинских военнослужащих. Подготовка включала обучение работе с некоторыми видами оружия, снайперскую подготовку, тактические перемещения, распознание угроз применения взрывных устройств, организацию связи, выживание в ходе боевых действий и этические вопросы.