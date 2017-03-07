Канада продлила миссию по обучению украинских военных до 2019 года

Канада официально продлила миссию по обучению украинских военных до конца марта 2019 года. Об этом объявили министр иностранных дел Христя Фриланд и министр обороны Харджит Саджан.

«Цель операции – оказание поддержки вооруженным силам Украины через обучение военных и наращивание потенциала для обеспечения суверенитета Украины», – заявила Фриланд журналистам.

«Украина – очень важный партнер Канады, и мы будем и дальше поддерживать ее усилия по развитию демократии и достижению экономического роста», – добавила она.

В продленной миссии будет задействовано 200 военнослужащих – такое же количество участников было определено предыдущим правительством консерваторов.

Саджан сообщил, что миссия сконцентрируется на обучении украинских военных. Так, канадские военные будут обучать обезвреживанию взрывоопасных предметов, тренировать военную полицию, заниматься медицинской подготовкой и оказывать содействие модернизации системы тылового обеспечения.

Отвечая на вопрос, не приведет ли дальнейшая поддержка Украины к тому, что Канада поставит себя под удар России, Саджан заявил, что именно действия Москвы побудили Канаду вмешаться и помочь Украине.

Посольство России в Канаде в понедельник выпустило заявление, в котором назвало решение о продлении военной миссии «контрпродуктивным и не способствующим внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписывается Минскими соглашениями».

Посольство призвало правительство Канады «оказать давление на власти в Киеве, с тем чтобы они выполнили свои обязательства в рамках Минских соглашений и сконцентрировались на достижении мирного решения вместо того, чтобы заниматься военными авантюрами».