Лидер сепаратистского движения Калифорнии переезжает в Россию

Человек, стоявший за движением за выход Калифорнии из США, так называемым «Калэкзитом» (Calexit), дистанцировался от него и заявил, что будет жить в России.

Луис Маринелли, один из организаторов движения за независимость Калифорнии, заявил, что хочет «сделать Россию своим новым домом». По этой причине он отзывает свою петицию о проведении референдума по «Калэкзиту».

Ранее Маринелли заявлял, что нашел в России «новое счастье, жизнь без постоянно преследующего чувства разочарования и негодования в отношении своей родины».

В своем заявлении активист отметил, что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем, и поэтому считает единственно верным решением для него отзыв петиции о «Калэкзите».

«Как я уже говорил, я не хочу жить под американским флагом, – говорится в заявлении Маринелли, опубликованном на сайте Yes California. – Я не хочу жить в американской политической системе или американской экономической системе».

Усилия по преобразованию самого населенного штата страны в независимое государство, которое стало бы шестой по величине экономикой мира, набрали обороты после прошлогодней победы Дональда Трампа на президентских выборах. Но, судя по всему, вскоре после этого они были приостановлены.

Вице-президент движения Yes California Маркус Руис Эванс отозвал заявку на проведение референдума о независимости Калифорнии и сообщил Associated Press, что покидает организацию и присоединяется к Коалиции за свободу Калифорнии (California Freedom Coalition) – другой недавно созданной организации, выступающей за выход штата из США.

Коалиция планирует подать собственную заявку в ближайшие недели, чтобы не тянуть за собой обузу российских связей Маринелли. Об этом сообщил секретарь-казначей и член правления организации Стив Гонсалес.