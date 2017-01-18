Джордж Буш-старший госпитализирован из-за проблем с дыханием

Бывший президент США Джордж Буш-старший проходит лечение в одной из больниц Хьюстона, штат Техас.

Как сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт, 41-й президент США был госпитализирован в минувшие выходные из-за проблем с дыханием. Макграт добавил, что Буш «очень хорошо реагирует на лечение», и выразил надежду, что вскоре экс-президент будет выписан из больницы.

92-летний Джордж Буш-старший страдает одной из форм болезни Паркинсона и передвигается с помощью скутера или инвалидного кресла. Он был дважды госпитализирован в 2014 году: из-за пневмонии и проблем с дыханием. В 2015 году он был помещен в госпиталь в штате Мэн, когда сломал шейный позвонок во время отдыха на своей даче.

Буш-старший был вице-президентом в течение двух президентских сроков Рональда Рейгана, а с 1989 по 1993 гг. занимал пост президента.

Он приходится отцом экс-президенту Джорджу Бушу-младшему и бывшему губернатору Флориды Джебу Бушу, который безуспешно боролся за республиканскую президентскую номинацию 2016 года.

Пресс-служба Буша-старшего ранее в январе сообщила, что его супруга Барбара не приедет на инаугурацию Дональда Трампа в силу возраста и состояния здоровья.