Линки доступности

Языки
Новости

Мэй объявила о конце политики вмешательства

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Смотреть комментарии

Британский премьер, выступая перед республиканцами, призвала реформировать ООН и НАТО

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что времена, когда США и Великобритания вмешивались в дела других стран, чтобы переделать их по собственному подобию, остались в прошлом.

Премьер-министр в четверг выступила на конференции лидеров республиканской партии в Филадельфии, после чего встретилась там с президентом Дональдом Трампом.

По словам Мэй, в интересах США и Великобритании – защищать свои ценности, но не возвращаться к «неудачной политике прошлого».

«Но мы не можем и позволить себе и бездействовать, когда угроза реальна, и вмешаться необходимо в наших собственных интересах, – добавила она. – Мы должны быть сильными, умными и здравомыслящими».

Мэй также призвала провести реформы в таких международных институтах, как ООН и НАТО, «чтобы сделать их более актуальными и целенаправленными». По ее словам, членам этих организаций пора перестать полагаться на США.

«Суверенные государства не могут поручить обеспечение свой безопасности и процветания Америке», – сказала она.

Мэй заявила, что президентство Трампа может сделать США «сильнее, величественнее и увереннее», что послужит во благо всего мира.

Читайте также

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG