Мэй объявила о конце политики вмешательства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что времена, когда США и Великобритания вмешивались в дела других стран, чтобы переделать их по собственному подобию, остались в прошлом.

Премьер-министр в четверг выступила на конференции лидеров республиканской партии в Филадельфии, после чего встретилась там с президентом Дональдом Трампом.

По словам Мэй, в интересах США и Великобритании – защищать свои ценности, но не возвращаться к «неудачной политике прошлого».

«Но мы не можем и позволить себе и бездействовать, когда угроза реальна, и вмешаться необходимо в наших собственных интересах, – добавила она. – Мы должны быть сильными, умными и здравомыслящими».

Мэй также призвала провести реформы в таких международных институтах, как ООН и НАТО, «чтобы сделать их более актуальными и целенаправленными». По ее словам, членам этих организаций пора перестать полагаться на США.

«Суверенные государства не могут поручить обеспечение свой безопасности и процветания Америке», – сказала она.

Мэй заявила, что президентство Трампа может сделать США «сильнее, величественнее и увереннее», что послужит во благо всего мира.