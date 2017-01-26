Мэй призовет Трампа возобновить «особые» британско-американские отношения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена призвать к возобновлению «особых отношений» с США в условиях, когда Великобритания готовится покинуть ЕС, а президент Дональд Трамп делает первые шаги в качестве президента США.

Мэй прибывает в Филадельфию в четверг, накануне визита в Белый дом, который запланирован на пятницу. Она станет первым зарубежным лидером, который встретится с Трампом в Вашингтоне после его вступления в должность.

Ожидается, что в четверг Мэй выступит на неофициальной встрече республиканских членов Конгресса, где, согласно подготовленному тексту ее выступления, она сделает акцент на истории отношений, которые, по ее словам, «сотворили современный мир».

Трамп и вице-президент Майк Пенс также примут участие в мероприятии в четверг.

«В то время как мы заново обретаем уверенность – вы обновляете вашу страну, а мы свою – у нас появляется возможность, даже ответственность – возобновить особые отношения в эту новую эпоху. У нас есть возможность вновь стать лидерами, вместе», – скажет Мэй, согласно выдержкам из подготовленного текста ее речи.