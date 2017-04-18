Британский премьер объявила о намерении провести досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы с целью обеспечения стабильности в стране.

Выступая в Лондоне перед журналистами, премьер-министр сообщила, что голосование намечено на 8 июня.

Мэй отметила, что проведение этих выборов необходимо для стабилизации положения в стране.