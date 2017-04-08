Борис Джонсон отказался от визита в Москву

МИД Великобритании объявил об отмене визита главы ведомства Бориса Джонсона в Москву. Официальной причиной стали недавние события в Сирии, и, как особо отметили британские дипломаты, теперь «ясное послание русским» должен передать госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию, - говорится в заявлении, опубликованном от имени министра на сайте МИД Великобритании. - Моим приоритетом сейчас является продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семерки» 10–11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки действий по прекращению огня и активизации политического процесса».

Глава британского дипломатического ведомства сообщил, что уже согласовал свои планы с Рексом Тиллерсоном, который собирается посетить Москву 12 апреля. «Он...сможет передать это ясное и согласованное послание русским», - уточнил Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что британское правительство может попробовать пересмотреть отношения с Москвой. В ходе первой за последние пять лет встречи глав МИДов Великобритании и России стороны собирались обсудить ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, а также конфликты в Ливии и Украине.

В Москве крайне раздраженно отреагировали на демарш британского министра.

«Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, визит Бориса Джонсона вообще не имел смысла, так как он «вряд ли» сказал «что-то отличное от того, что говорят американцы».