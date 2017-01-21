Фигура нового президента США вызывает неоднозначные оценки в Британии

Согласно официальной резолюции: «Этот Парламент приветствует окончание американской гегемонии». Но это заключение можно легко перефразировать как вопрос «Приведет ли инаугурация Дональда Трампа к концу глобального господства Америки?»

Именно эта тема стала предметом дебатов Союза студентов Кембриджского университета в четверг, накануне вступления Трампа в должность 45-ого президента США.

«Многие обеспокоены и взволнованы тем, что господин Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки, - сказал один из участников дебатов, бывший министр иностранных дел Малкольм Рифкинд. - Сразу признаюсь, что я один из них».

Далее Рифкинд добавил: «По большому счету, даже Дональд Трамп во главе США волнует меня меньше, чем если бы гегемоном была Россия, Китай или любое другое авторитарное государство».

И в Палате Кембриджского Союза, и в общем в Британии - стране, которая гордится своими «особыми отношениями» с Америкой, - растет обепокоенность президентством Трампа. Эту тревогу разделяет и правящая Консервативнная партия, несмотря на то, что она рассчитывает на сделанное в прошлые выходные обещание Трампа быстро разработать новое торговое американо-британское соглашение после «Брексита».

По мере отделения от Европейского союза, Британия отчаянно нуждается в подписании новых торговых соглашений, чтобы обеспечить восстановление после выхода из ЕС.

Торговое соглашение c одной из крупнейших мировых экономик усилит позиции британской экономики за рамками европейского единого рынка. Трамп благословил «Брексит» и пообещал быстрое залючение торгового соглашения, что было бальзамом на душу британского правительства.

Его недавние сомнения по поводу жизнеспособности ЕС воодушевили настроенных против Евросоюза сторонников «Брексита».

«Так случайно совпало в истории, что Британия отделяется от Европы в то самое время, когда США избрали президента, которого меньше всего волнует ЕС. Особые отношения, которые, казалось, перестали быть значимыми, снова стали актуальными», - торжествует британский журнал «Spectator», консервативное издание, редактором которого когда-то был теперешний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Однако тесные связи с Трампом также несут в себе риски.

Британия долгое время стремилась соблюдать баланс в отношениях с Америкой и Европой, и министры британского правительства опасаются ассоциаций с лагерем Трампа в преддверии начала переговоров по выходу из европейского блока. Британские чиновники не могут позволить себе вызвать гнев европейских коллег, так как находятся в процессе переговоров об оптимальных для Британии условиях выхода из ЕС. По их словам, если европейские лидеры посчитают их сторонниками Трапма, это может иметь негативные последствия для Британии во время предстоящих переговоров по «Брекситу».

Во вторник премьер-министр Тереза Мэй выступила с речью, где обозначила свой подход к процессу резкого выхода Британии из Европейского союза. Однако она посчитала нужным дистанцироваться от евроскептицизма новоизбранного президента США, которые ранее говорил о возможном распаде Европейского союза.

«Мы хотим видеть ЕС успешным, и желаем процветания государствам, которые остаются в Союзе», - подчеркнула Мэй в своей речи. Ее слова были замечены европейскими лидерами, а президент Европейского совета Дональд Туск отреагировал в Твиттере на следующий день: «Мы приняли во внимание теплые и взвешенные слова премьер-министра Мэй о европейской интеграции. Ее позиция скорее напоминает подход Черчилля, чем риторика избранного президента Трампа».

Если не брать в расчет переговоры по «Брекситу» и скептицизм Трампа в отношении ЕС, британские министры разделяют обеспокоенность своих европейских коллег по поводу того, как президентство Трампа повлияет на НАТО, которую он назвал “устаревшей”» организацией. Они опасаются потенциального развала долгосрочных договоренностей о коллективной безопасности стран Запада, особенно в свете того, что Трамп уравнивает Меркель и Путина.

Вместе с коллегами из ЕС, британские чиновники обеспокоены заявлениями Трампа о том, что он собирается «заключить ряд выгодных сделок с Россией» или отменить введенные в связи с аннексией Крыма санкции в отношениии России в обмен на сокращение ядерных вооружений. Отмена санкций, по их мнению, может быть интерпретирована как благословление США российской агрессии в отношении Украины, что создаст риск российской провокации против государств Балтии.

Член парламента от Консервативной партии и внук британского лидера времен войны Уинстона Черчилля Николас Соумс написал в Твиттере: «Трампу необходимо показать, что он не наивен и понимает, что Путин ставит целью развал трансатлантического альянса и ослабление ЕС».

В своем выступлении перед Кембриджским Союзом Алан Мендоса, директор базирующегося в Лондоне исследовательского центра «Общество Генри Джексона», с сожалением отметил, что Трамп «не говорит на языке либерального миропорядка последних 60-ти лет». Он выразил надежду, что высказывания Трампа не обязательно будут претворены в жизнь его администрацией, но с грустью добавил: «Мы не наблюдали такой нестабильности мирового порядка с 1930-х годов, и, как вы помните, тогда все закончилось не так хорошо».