США и Великобритания считают, что Россию можно убедить отказаться от Асада

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию порвать связи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Об этом сообщили в аппарате британского премьера.

Представитель Мэй заявила, что Трамп поблагодарил ее за поддержку американских военных действий в Сирии против режима Асада на прошлой неделе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует приехать в Москву на этой неделе, и представитель Мэй сообщила, что лидеры двух стран в телефонном разговоре согласились, что этот визит является возможностью добиться прогресса в поисках решения.

«Премьер-министр и президент согласились, что в настоящее время существует окно возможностей, в рамках которого можно убедить Россию, что ее альянс с Асадом больше не отвечает ее стратегическим интересам», – заявила представитель Мэй.

«Они согласились, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву дает возможность достичь прогресса в поисках решения, которое приведет к устойчивому политическому урегулированию», – добавила она.