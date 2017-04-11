США и Великобритания считают, что Россию можно убедить отказаться от Асада

Президент Трамп и премьер-министр Мэй возлагают надежды на визит госсекретаря Тиллерсона в Москву
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре согласились, что существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию порвать связи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Об этом сообщили в аппарате британского премьера.
Представитель Мэй заявила, что Трамп поблагодарил ее за поддержку американских военных действий в Сирии против режима Асада на прошлой неделе.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует приехать в Москву на этой неделе, и представитель Мэй сообщила, что лидеры двух стран в телефонном разговоре согласились, что этот визит является возможностью добиться прогресса в поисках решения.
«Премьер-министр и президент согласились, что в настоящее время существует окно возможностей, в рамках которого можно убедить Россию, что ее альянс с Асадом больше не отвечает ее стратегическим интересам», – заявила представитель Мэй.
«Они согласились, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву дает возможность достичь прогресса в поисках решения, которое приведет к устойчивому политическому урегулированию», – добавила она.
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