Британские законодатели обсудили петиции за и против визита Трампа

Тысячи людей собрались у здания парламента в Лондоне, в тот момент, когда британские законодатели обсуждали вопрос об отзыве приглашения посетить страну с государственным визитом, направленного президенту США Дональду Трампу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым зарубежным лидером, который встретился с Трампом в Белом доме. Тогда же она от имени королевы Елизаветы II пригласила его посетить Великобританию с государственным визитом позднее в этом году.

Обсуждение этого вопроса в парламенте было запланировано после того, как более 1,8 миллиона человек подписали петицию в Интернете, призывающую британское правительство отменить государственный визит.

На обсуждение была также вынесена встречная петиция, призывающая поддержать визит. Однако ее подписали лишь 300 тысяч человек.

Несмотря на бурные дебаты в парламенте, законодатели не располагают полномочиями, позволяющими отозвать приглашение.