Британские парламентарии требуют расследовать «Досье на Трампа»

Члены британского парламента потребовали проверить, играли ли спецслужбы страны какую-либо роль в подготовке скандального «Досье Трампа», автором которого является бывший сотрудник разведки Великобритании.

В Лондоне опасаются, что серьезные обвинения, содержашиеся в 35-страничном документе, посвященном избранному президенту США, могут осложнить отношения между Великобританией и США.

Законодатели считают, что парламентский комитет по делам разведки должен начать официальное расследование и установить, знали ли разведслужбы страны и члены кабинета, включая премьер-министра Терезу Мэй, о существовании документа, подготовленного бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом.

Парламентариев интересует, проверяли ли правительственные структуры содержание досье, содержащее скандальную и компрометирующую информацию, которая могла способствовать дискредитации Трампа, до того, как оно было передано Федеральному бюро расследований США.

Совладелец лондонской частной детективной фирмы Кристофер Стил во время избирательной кампании в США был нанят политическими оппонентами Трампа для расследования связей миллиардера с Россией. Официальные лица в Великобритании подтвердили «Голосу Америки», что бывший сотрудник МИ-6 обращался к представителям британских спецслужб и просил одобрить передачу собранных им данных ФБР, а также санкционировать личные переговоры с работниками правоохранительных органов США.

Скандальное досье было передано и сенатору-республиканцу Джону Маккейну, который обсуждал содержание документа с бывшим послом Великобритании в России Эндрю Вудом в ходе международной конференции по безопасности в канадском Галифаксе в ноябре прошлого года.

В пятницу в разговоре с журналистами газеты Independent посол Вуд признал, что во время встречи с Маккейном высказывал опасения о том, что избранный президент США может стать жертвой шантажа со стороны Кремля. Еще одной темой обсуждения были обвинения членов команды Трампа в сотрудничестве с Москвой и получении информации о взломе сервером Демократической партии в ходе предвыборной гонки.

Эндрю Вуд не ответил на запрос «Голоса Америки» об интервью. Тем не менее, в беседе с Independent, он заявил: «Да, я встречался с сенатором Маккейном и его помощниками во время конференции».

«Отношения Дональда Трампа с Россией активно обсуждали в прессе, так что было вполне естественным, что мы говорили об этом, - объяснил посол Вуд. – Мы разговаривали о том, какие операции могут организовать русские. Мы обсуждали, что Трамп может оказаться в ситуации, когда его могут шантажировать с помощью компромата и утверждений, что располагают соответствующими аудио- и видеозаписями».

Роль, которую сыграл Эндрю Вуд в этой истории, только усилила опасения в Лондоне, что досье может втянуть Великобританию и ее спецслужбы в продолжающийся конфликт между избранным президентом и разведсообществом США.

Дональд Трамп уже обвинил американские специальные службы в организации утечки компрометирующих его материалов в прессу. В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке он назвал досье фальшивым, и сообщил в пятницу в своем твиттер-акаунте: «Абсолютно придуманные грязными политтехнологами – и демократами и республиканцами, факты – ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ».

В среду директор Национальной службы разведки США Джеймс Клэппер заявил, что он проинформировал Трампа о том, что разведсообщество не участвовало в подготовке документа, утверждающего, что Россия собирала информацию, которая могла бы скомпрометировать будущего президента.

Представитель премьер-министра Великобритании пока отказалась комментировать сообщения, знало ли правительство страны об обвинениях, собранных Кристофером Стилом. Официально, офис главы правительства заявил лишь, что частный сыщик является бывшим, а не действующим сотрудником спецслужб.

Пока все больше британских парламентариев открыто выражают недовольство тем, что их требования остаются незамеченными.

Некоторые из них уже заявили, что министр иностранных дел Борис Джонсон, курирующий деятельность МИ-6, должен выступить в Палате общин со своей оценкой досье и возможного влияния этого документа на британско-американские отношения.

«Эти материалы были составлены в Великобритании бывшим сотрудником британских спецслужб, - считает член парламента от партии лейбористов Мэри Крэа. – Очевидно, что эти документы видели и изучали в разведсообществе Великобритании, и, как я надеюсь, в кабинете министров».

Она требует выяснить, повлияли ли материалы досье на содержание речи, с которой выступил глава МИ-6 Флекс Янгер. Незадолго до минувшего Рождества он заявил, что безопасности и политической системе Великобритании и стран Запада угрожает серьезная опасность, отдельно упомянув Россию, как организатора агрессивных кибератак и пропагандистской кампании.

Бывший глава внешнеполитического ведомства, депутат-лейборист Бен Брэдшоу считает, что после отказа офиса премьер-министра хоть как-то прокомментировать досье, законодатели из комитетов по безопасности и делам разведки были обязаны начать собственное расследование.

Кроме этого, факты, содержащиеся в этом документе, вызывают все больше сомнений.

«Некоторые утверждения не слишком достоверны», считает еще один бывший посол в России Тони Брентон.

Эксперт по российским спецслужбам журналист Андрей Солдатов утверждает, что фактические ошибки, содержащиеся в досье, «заставляют успомниться в в достоверности всего документа».

В статье, опубликованной газетой The Guardian, он уточнил, что «кроме фактических ошибок, вопросы вызывает и их анализ в этом документе».

Некоторые аналитики спецслужб уверены, что Кристофер Стил был введен в заблуждение российской разведкой, предоставившей ему фальшивую или выдуманную информацию о Дональде Трампе.