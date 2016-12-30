Британия подвергла критике Керри за высказывания в адрес Израиля

Великобритания раскритиковала госсекретаря США Джона Керри за то, что он назвал израильское правительство «самым правым в истории Израиля».

Предполагается, что этот шаг сблизит британского премьер-министра Терезу Мэй и избранного президента США Дональда Трампа.

В своем 70-минутном выступлении в среду Керри предупредил, что строительство израильских поселений ставит под угрозу ближневосточный мирный процесс.

Как заявил официальный представитель Мэй, британское правительство считает, что, хотя строительство поселений на оккупированных палестинских территориях нелегально, очевидно, что эти поселения – далеко не единственная проблема в этом конфликте.

«Мы не считаем, что путь к миру – это сосредоточенность на одной проблеме, – говорится в заявлении пресс-секретаря Мэй. – И мы не считаем уместными нападки на состав демократически избранного правительства страны-союзника».