Британский Красный Крест сообщил о «гуманитарном кризисе» в стране

Британское общество Красного Креста заявило, что больницы Соединенного Королевства не справляются с притоком пациентов и речь идет о «гуманитарном кризисе».

Газета «Гардиан» сообщила, что дворе больных скончались после долгого ожидания в больничных коридорах.

«Красный Крест» направляет волонтеров на помощь персоналу госпиталей, чтобы ускорить процесс подготовки освободившихся коек для приема новых пациентов.

Майк Холланд, президент британского Общества передовой медицины, которое представляет интересы медперсонала, заявил, что Великобритания, в которой действует бесплатная система здравоохранения, заинтересована в медицине мирового уровня, однако с количеством госпитальных коек и медработников находится на уровне стран «Третьего мира».