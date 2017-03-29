Великобритания начинает официальный процесс выхода из ЕС

Великобритания запускает официальный процесс выхода из Европейского Союза, в котором она состояла 44 года, после того как британские избиратели поддержали эту идею на референдуме девять месяцев назад.

Премьер-министр Тереза Мэй в среду сообщит Палате общин, что она ввела в действие статью 50 ключевого договора о ЕС, что должно запустить двухлетний обратный отсчет до «брексита».

Незадолго до заявления Мэй, которое запланировано на 14:30 по московскому времени, посол Великобритании в ЕС Тим Барроу доставит ее письмо председателю Европейского Совета Дональду Туску.

Мэй подписала письмо вечером во вторник в зале заседаний кабинета на Даунинг-стрит, 10, о чем свидетельствуют опубликованные фотографии.

В аппарате Мэй сообщили, что она объявит парламентариям, что страна отправляется в «судьбоносное путешествие» и должна объединиться, чтобы сформировать «глобальную Британию».