Великобритания: «Брексит» переходит в практическую стадию

На вторник запланировано выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте – на следующий день после того, как законодатели дали ей полномочия для запуска процесса выхода страны из Евросоюза.

Мэй по-прежнему ждет последнего шага, согласия королевы Елизаветы, однако оно может быть получено уже во вторник. После этого она сможет формально уведомить ЕС о задействовании 50-й статьи Лиссабонского договора, в которой расписан процесс выхода членов ЕС из блока.

Как сообщил в понедельник официальный представитель Мэй, она скорее всего сделает это не раньше, чем в конце месяца. Как ожидается, процесс выхода Великобритании из ЕС займет около двух лет, пока британские и европейские власти будут обсуждать, как прекратить предусмотренные членством в блоке партнерства на государственном и экономическом уровне.

Как отмечает заместитель директора Центра европейских исследований Австралийского национального университета Эннмари Элайджа, теперь, когда процесс переходит от теоретической стадии к практической, сторонам предстоит решить целый ряд вопросов, в том числе определить судьбу граждан других стран ЕС, проживающих в Великобритании.

«Председатель Евросовета Дональд Туск уже дал понять, что ЕС отреагирует весьма быстро, как только правительство Великобритании формально задействует 50-ю статью, – сказала она в интервью «Голосу Америки». – И большинство людей считают, что с этого момента процесс будет включать в себя очередное заседание Евросовета, чтобы решить вопрос с переговорным мандатом и так далее».

Отделение Великобритании от Евросоюза началось с референдума в июле 2016 года, по результатам которого британские избиратели с небольшим перевесом проголосовали в пользу выхода из блока. Судя по всему, на это решение повлияли недовольство истеблишментом и ощущение, что европейские властные структуры отнимают слишком много контроля у рядовых британских граждан.

Референдум также привел к отставке экс-премьера Дэвида Кэмерона, который в ходе кампании по переизбранию обещал провести это голосование.