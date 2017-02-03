Британский министр обвинил Россию в «превращении дезинформации в оружие»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в «превращении дезинформации в оружие» и создании «эпохи пост-правды», выступив с резким предостережением по поводу использования средств кибервойны и раскритиковав прокремлевские СМИ.

«Сегодня мы наблюдаем страну, которая, превращая дезинформацию в оружие, создала то, что можно назвать эпохой пост-правды», – сказал Фэллон, выступая в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

«Россия очевидно испытывает НАТО и Запад на прочность. Она хочет расширить свою сферу влияния, дестабилизировать другие страны и ослабить альянс», – добавил он.

Заявление министра прозвучало после того, как американские разведслужбы пришли к выводу, что Москва пыталась вмешаться в американские выборы, в связи с чем администрация Барака Обамы перед уходом ввела санкции против ряда российских ведомств.

Фэллон также предостерег об угрозе российского вмешательства в выборы в Германии, которые пройдут в этом году.

«НАТО должна столь же эффективно защищать себя в киберпространстве, как и в воздухе, на суше и на море, – сказал он. – Чтобы противники знали, что за применение кибероружия придется поплатиться».