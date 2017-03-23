В Израиле арестовали подозреваемого в звонках с угрозами о терактах в еврейских культурных центрах США

Полиция Израиля сообщила о задержании 19-летнего израильтянина-иудея, подозреваемого в звонках с угрозами терактов в еврейских культурных центрах США.

Как сообщил официальный представитель полиции Микки Розенфельд, подозреваемый – «тот самый, кто стоял за угрозами терактов в еврейских культурных центрах». За последние недели были получены десятки таких угроз.

Подозреваемый проживал на юге Израиля и использовал маскировочные технологии, чтобы скрыть свое местоположение при звонках в синагоги и другие еврейские общественные места.

Розенфельд не уточнил, каковы предполагаемые мотивы звонков с угрозами, однако отметил, что подозреваемый также угрожал терактами в Новой Зеландии и Австралии.

Власти США ранее в этом месяце задержали еще одного человека в связи с угрозами терактов в еврейских организациях.