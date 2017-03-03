ФБР арестовало подозреваемого в угрозе атак на еврейские организации

В пятницу утром Федеральное бюро расследований арестовало мужчину, который подозревается в заведомо ложных сообщениях о минировании по меньшей мере восьми еврейских общин, школ и штаб-квартиры еврейской правозащитной группы.

Министерство юстиции предъявило обвинения Хуану Томпсону, жителю города Сент-Луис, штат Миссури, в совершении звонков с угрозами с целью преследования своей бывшей девушки, чье имя не называется.

Сообщается, что несколько звонков с угрозами Томпсон сделал от своего имени, пытаясь создать впечатление, что его бывшая подруга таким образом пыталась его подставить.

«Сегодня Хуану Томпсону были предъявлены обвинения в предполагаемом преследовании бывшей возлюбленной, среди прочего, посредством сообщений от ее имени с содержанием угроз минирования еврейских общинных центров и Антидиффамационной лиги», – заявил прокурор в Нью-Йорке Прит Барара.

Заведомо ложные сообщения о минировании, предположительно сделанные Томпсоном, совпали с волной угроз в отношении около 100 еврейских организаций, прокатившейся по стране в последние несколько недель. В результате сообщений о минировании, многие еврейские центры вынуждены были проводить эвакуации. Многие представители еврейской общины стали опасаться за свою жизнь.

В пятницу еще было не до конца понятно, считают ли следователи виновным Томпсона в сообщениях о других ложных угрозах.

В дополнение к ложным сообщениям о заложенных взрывных устройствах, еврейские кладбища в двух штатах в течение прошедших недель подверглись актам вандализма. Одно из кладбищ находится в Сент-Луисе, неподалеку от места ареста Томпсона. Были повреждены сотни надгробий, установленных на кладбище, начиная с 1800-х годов.

Лейтенант Фредерик Лемонс из Юниверсити Сити, штат Миссури, сообщил изданию St. Louis Post-Dispatch о планах сотрудников полиции допросить Томпсона по поводу боле 150 надгробных камней, поврежденных в прошлом месяце. Лемонс не уточнил, считают ли полицейские Томпсона подозреваемым.

Томпсону предъявлено обвинение по одному эпизоду виртуального преследования в рамках дела о заведомо ложных угрозах о заложенных взрывных устройствах. В случае признания его виновным, Томпсону грозит до 5 дет заключения.

Топмсон – бывший журналист, которого уволили из интернет-издания The Intercept (Перехват) в январе 2016-го года после того, как обнаружилось, что он использовал в нескольких статьях выдуманные источники и цитаты из них.

В The Intercept подтвердили, что Томпсон ранее у них работал, и в пятницу опубликовали заявление, в котором сообщалось, что издание было «в ужасе», когда узнало о его аресте в связи с угрозами минирования.

«Должно быть проведено полное расследование этих чудовищных действий, а виновные должны понести наказание. У нас нет информации о выдвинутых Томпсону обвинениях, кроме данных, указанных в заявлении о возбуждении уголовного дела», - говорится на сайте издания.

Судя по сообщениям Томпсона в «Твиттере», он не раз выступал с расистскими заявлениями в отношении белых людей и писал комментарии против президента Дональда Трампа.

В нескольких сообщениях Томпсона осуждаются угрозы о заложенных взрывных устройствах, в ложной информации о которых он обвиняется.