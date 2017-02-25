Прошлое и настоящее перекликались на съемках «Горькой жатвы»

«Я хотел, чтобы фильм был похож на сказку», - сказал канадский режиссер Джордж Менделюк, объясняя, почему он решил взяться за рассказ об одной из самых мрачных глав в истории российско-украинских отношений.

Фильм начинается с живописного пейзажа украинской деревни в 1930-х годах. Здесь четко прослеживаются историческое параллели: драму «Горькая жатва» (другие версии названия «Горький урожай», «Урожай дьявола»), которая рассказывает историю любви на фоне катастрофы Голодомора – ужасного голода в Украине в результате политики властей, приведшего к смерти миллионов людей, – невозможно не сравнивать с новостями наших дней о событиях в соседних регионах Украины.

Всемирная премьера фильма состоялась в пятницу. Эта первая полнометражная лента Менделюка рассказывает о десятилетиями замалчиваемой советскими властями трагедии, о которой сегодня не так много знают за пределами Украины.

В основу сюжета фильма легла история любви двух деревенских подростков – Юрия и Наталки, роли которых исполняют британские актеры Макс Айронс и Саманта Баркс, однако повествование переплетается с историей жестокости советского режима по отношению к украинским крестьянам, которая привела к смерти миллионов людей.

Фильм стремится точно передать историю

По словам продюсера и инвестора из Торонто Яна Игнатовича, фильм с бюджетом в 20 миллионов, съемки на местности которого проходили частично в Киеве и Лондоне, ставит целью как можно точнее предать исторические события.

«Когда (канадский актер) Ричард Бачински показал мне этот сценарий в 2011-м году, я, благодаря своему происхождению и знанию о Голодоморе, сразу заинтересовался, - рассказал Игнатович в интервью Украинской службе «Голоса Америки», - Мне было важно снять фильм с участием мировых звезд, чтобы привлечь внимание западной аудитории».

«Мы приложили многочисленные усилия, чтобы сделать фильм исторически точным, - добавил Игнатович. – Над проверкой фактологической точности занимались многие историки».

Работа над фильмом, который подробно рассказывает о Голодоморе, оказала большое влияние на актеров.

«Нам было очень неловко от того, что мы на самом деле так мало знали об этом, - сказал британский актер Тамер Хассан, который играет роль Сергея, советского комиссара, терроризирующего украинских крестьян. – Знаете, люди говорят “Сталин, Сталин. Это ужасно”, но на самом деле мы не очень хорошо представляли, насколько все было плохо».

События в Украине сегодня перекликаются с прошлым

«Когда читаешь сценарий, становится понятным, почему мы так мало знаем об этом. Есть причины, по которым так много людей не знают об этих событиях», - говорит Баркс.

Съемки заключительных сцен фильма на площадке в Киеве совпали с трагическими событиями в Украине – началом антиправительственных протестов.

«Во время съемок в Украине мы стали свидетелями печальных событий нашей истории. Спустя несколько недель началась революция», – сказала Баркс.

По словам создателей фильма, исторические события, которые легли в основу фильма, стали перекликаться с событиями наших дней. Таким образом, они надеются, что лента поможет западной аудитории более глубоко понять контекст сложных отношений между странами в преддверии российской агрессии.

Несмотря на то, что не все первые отзывы о фильме положительные, режиссер Менделюк считает, что такая глобальная работа – это вызов для любого, даже самого опытного кинематографиста.

«Здесь невероятно большое количество событий, – сказал Менделюк. – У нас был Голодомор. Мы начали рассказ с большевистской революции. Нам так много всего хотелось объяснить, но во время монтажа пришлось делать сокращения».

Репортаж подготовлен в сотрудничестве с Украинской службой «Голоса Америки»