У американской «Матери всех бомб» есть конкурент в России

Так называемая «Мать всех бомб» (mother of all bombs – MOAB), может быть одной из самых больших по размеру неядерных бомб в арсенале США, однако это не самая мощная неядерная бомба в мире.

У России есть оружие, которое назвали «Отцом всех бомб» (FOAB – father of all bombs). По сообщениям, она меньше, но в четыре раза мощнее 10,3-тонной «MOAB», которая официально называется бомбой U.S. GBU-43/B.

Помимо мощности, «Отец всех бомб» представляет принципиально другой тип оружия. «MOAB» – это фугасная бомба, а «FOAB» – термобарический боезаряд. Это означает, что она использует кислород в атмосфере для усиления разрушающего эффекта.

По информации издания Business Insider, «Отец всех бомб» взрывается в воздухе посредством поджигания топливно-воздушной смеси. По данным Разведывательного управления Минобороны США, эта реакция создает в зоне взрыва избыточное давление и вакуум, который «разрывает легкие».

Даже если не происходит возгорания топлива, бомба высокотоксичная и будет смертельной для всех, кто будет в зоне ее действия, сообщает Разведывательное управление.

Радиус действия «FOAB» – 300 метров, а мощность – 44 тонны в тротиловом эквиваленте, сообщило агентство Reuters.

В четверг ВС США впервые применила авиабомбу GBU-43/B в Афганистане. Американские военные ставили целью разрушить сеть тоннелей, которыми предположительно пользовались террористы «Исламского государства».