Байден обвинил Россию в попытках обрушить либеральный мировой порядок

Вице-президент США Джо Байден в своем последнем крупном выступлении в этой должности назвал Россию крупнейшей угрозой международному либеральному порядку и заявил, что Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе так же как, согласно выдвинутым против нее обвинениям, она делала в США.

«При президенте Путине Россия использует все возможные инструменты, чтобы подточить грани европейского проекта, нащупать линии разлома западных государств и вернуться к политике, определяемой сферами влияния», – заявил Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

«В ситуации, когда многие страны Европы проводят выборы в этом году, нам следует ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это произойдет снова, я вам обещаю. И вновь, цель этого ясна: обрушить либеральный международный порядок», – сказал Байден.

«Проще говоря, у России другое видение будущего, которое они продвигают повсюду, – сказал Байден. – Они хотят, чтобы вернулся мир, где сильные навязывают свою волю с помощью военной мощи, коррупции или преступности, а более слабые соседи – повинуются».

В заключение он указал, что США и Европа «должны возглавить борьбу за защиту тех ценностей, благодаря которым мы достигли нынешнего положения».