Байден подтвердил наличие «решающих доказательств» российского вмешательства

Вице-президент США Джозеф Байден заявил о наличии «решающих доказательств» того, что Россия пыталась повлиять на американские выборы с помощью кибератак.

«Разведсообщество пришло к консенсусу и представило решающие доказательства того, что Россия действительно предпринимала попытки повлиять на выборы», – сказал Байден в интервью программе PBS NewsHour.

По его словам, хотя нет доказательств того, что Россия пыталась осуществлять махинации с будками для голосования или списками избирателей, «есть четкие доказательства того, что русские осуществляли деятельность, призванную повлиять на исход выборов».

Байден сослался на секретный отчет разведки, по которому президенту Обаме провели брифинг в четверг.

Директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в четверг заявил законодателям, что администрация готовит незасекреченную версию отчета и опубликует ее «в начале следующей недели».

По словам Байдена, в этой версии будет «жирным шрифтом» выделена информация о российском вмешательстве в выборы.

Как заявил Байден, в отчете будет «четко утверждаться, что Россия в порядке политической инициативы действительно пыталась повлиять на… три вещи».

«Первое – Россия пыталась дискредитировать избирательный процесс, намекая на то, что он неадекватен, – сказал он. – Второе – есть доказательства, что они пытались причинить ущерб Хиллари Клинтон. Но также есть доказательства того, что хакерская кампания была шире, чем предполагали некоторые. Так что идея о том, что Россия не пыталась повлиять на наш избирательный процесс, просто не выдерживает критики. Она пыталась».

Байден дал понять, что США уже начали принимать секретные меры против России в дополнение к санкциям, о которых было объявлено на прошлой неделе, когда администрация Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов.

«О некоторых наших действиях вы узнаете, о некоторых нет, – сказал Байден. – А мы предприняли и те, и другие… Есть то, о чем вы не знаете, и то, о чем вы знаете – как, например, о высылке 35 чиновников».

Вице-президент выразил надежду на то, что секретные меры не станут достоянием общественности.