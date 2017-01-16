Вице-президент США посещает Украину с рабочим визитом

КИЕВ – Санкции в отношении России должны продолжаться до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по «Минским соглашениям». Об этом в Киеве 16 января заявил приехавший в Украину с рабочим визитом утром в понедельник вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления перед прессой вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

«Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и «Большой семерки» мы дали понять, что санкции должны продолжаться до тех пор, пока Россия полностью, подчеркиваю – полностью не выполнит свои обязательства по «Минским соглашениям». А санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине. Несмотря на то, что я знаю, как вам тяжело сохранить веру в «Минский процесс», когда Россия отказывается выполнять свои обязательства в отношении безопасности, мы знаем, что этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта в Донбассе», – сказал вице-президент США Джо Байден.

Он отметил, что политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор «пока не прекратится насилие со стороны России».

«Только после того, как Россия и ее последователи на востоке (Украины) выполнят свои обязательства касательно прекращения боевых действий и дадут Донбассу возможность установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств... Ни для кого ни секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент, и это касается не только Украины. Это касается будущего, к которому мы стремимся – к единой, мирной и свободной Европе», – подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, обращаясь к Петру Порошенко.

Джо Байден отметил, что «в дополнение к трем миллиардам долларов кредитных гарантий и 750 миллионам долларов помощи, которые предоставили США для укрепления экономики, было предоставлено еще более 600 миллионов долларов помощи для укрепления безопасности».

«Мы обучали вашу Национальную гвардию, Вооруженные силы и Силы специальных операций, мы помогали в подготовке военных в их совместимости с силами НАТО, мы представили бронежилеты, радиолокационные установки, приборы ночного видения, – все, что необходимо для укрепления обороны и защиты жизни», – отметил Джо Байден.

Порошенко: Украина продолжит бороться с российской агрессией

В ходе своего выступления президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина является страной, которая продолжает бороться с российской военной агрессией и проводить реформы внутри страны.

«Мы работаем как единая команда: президент, парламент, правительство и стратегические партнеры в США, Европейском Союзе и во всем мире, в рамках мощной проукраинской коалиции, которая была создана, в том числе, и благодаря вашим усилиям, господин вице-президент», – подчеркнул лидер Украины, обращаясь к вице-президенту США Джо Байдену.

Петр Порошенко подчеркнул, что «за короткий период времени», в условиях российской агрессии, войны, незаконной аннексии Крыма и оккупации востока Украины «удалось сделать больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины».

Во время встречи вице-президентом США Джо Байдена с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, стороны «подвели итоги взаимодействия с США под руководством администрации президента Барака Обамы, обсудили прогресс Украины на пути реформ и дальнейшее сотрудничество», сообщает пресс-служба правительства Украины.

«Я хочу заверить Вас в том, что мое правительство, и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти путем реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в наше государство. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны», – подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.