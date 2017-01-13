Обама наградил Байдена медалью Свободы

Президент США Барак Обама в четверг сделал сюрприз вице-президенту Джо Байдену, вручив ему высшую гражданскую награду в США – Президентскую медаль Свободы.

Обама объявил об этом, к видимому удивлению Байдена, во время «прощальной» церемонии в Белом доме в присутствии журналистов.

Обама поблагодарил Байдена, который долгое время был сенатором от штата Делавер, за «веру в своих сограждан, любовь к стране и многолетнюю службу стране, которая будет приносить плоды на протяжении многих поколений».

Растроганный Байден в свою очередь поблагодарил свою семью за поддержку и президента – за его работу.