Линки доступности

Языки
Новости

Обама наградил Байдена медалью Свободы

Барак Обама вручает Джо Байдену Президентскую медаль Свободы. Вашингтон, 12 января 2017

Барак Обама вручает Джо Байдену Президентскую медаль Свободы. Вашингтон, 12 января 2017

Смотреть комментарии

Вице-президент удостоился высшей гражданской награды в США

Президент США Барак Обама в четверг сделал сюрприз вице-президенту Джо Байдену, вручив ему высшую гражданскую награду в США – Президентскую медаль Свободы.

Обама объявил об этом, к видимому удивлению Байдена, во время «прощальной» церемонии в Белом доме в присутствии журналистов.

Обама поблагодарил Байдена, который долгое время был сенатором от штата Делавер, за «веру в своих сограждан, любовь к стране и многолетнюю службу стране, которая будет приносить плоды на протяжении многих поколений».

Растроганный Байден в свою очередь поблагодарил свою семью за поддержку и президента – за его работу.

Читайте также

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG