Этап Кубка мира по биатлону будет перенесен из России

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что Россия добровольно отказалась от проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени, а также от чемпионата мира 2017 года среди юниоров в Острове (Псковская область).

«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему спортивному миру свое очень серьезное восприятие сложившейся ситуации, - заявил президент IBU Андерс Бессеберг. – Это (решение) позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на спорте во время этих соревнований».

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза призывал спортивные власти лишить Россию права на проведение международных соревнований сроком на 5 лет, в том числе чемпионата мира по биатлону 2021 года в той же Тюмени.

В открытом письме Федерации биатлона Норвегии, опубликованном накануне, речь шла об отказе от соревнований до тех пор, пока борьба с допингом в России не будет "прозрачной".

Кроме того, исполком организации на экстренном заседании в Мюнхене принял решение о временном отстранении от участия в соревнованиях двух биатлонистов, имена которых пока не называются, и распорядился открыть официальное расследование против 29 других спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В ближайшее время у этих спортсменов, которые будут уведомлены о начале расследования, появится возможность дать показания по указанным случаям, после чего антидопинговая комиссия IBU и рабочая группа, состоящая из юристов и экспертов по допингу, подведет предварительные итоги. Окончательный вердикт вынесет дисциплинарная коллегия IBU.

В пресс-релизе отмечается также, что один биатлонист из «списка 31», уже отбывает наказание, еще один выступал только на национальном уровне и не имеет международного опыта.

При этом, как отмечается, сборная России по биатлону избежала отстранения от соревнований в полном составе, как это было ранее с представителями российской легкой атлетики перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсмены из России смогут принять участие в чемпионате мира по биатлону, который с 8 по 19 февраля пройдет в австрийском Хохфильцене.

На Играх-2014 в Сочи российские биатлонисты завоевали 4 медали (больше только у норвежцев) – по одной золотой и бронзовой, а также две серебряные награды.

Главной звездой нынешней сборной России по биатлону является Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Игр-2010 в Ванкувере, а также обладатель пяти медалей чемпионатов мира.

Биатлон на протяжении последних лет является одним из самых популярных видов спорта в России с точки зрения телевизионной аудитории. К примеру, в декабре рейтинги трансляций этапов Кубка мира по биатлону на российском спортивном канале Матч-ТВ превзошли цифры матчей футбольной Лиги чемпионов (данные компании TNS).

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров - не первые соревнования, которых в декабре лишилась Россия. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в город Кенигзее (Германия) .

Доклад WADA, представленный в двух частях Ричардом Маклареном, носил рекомендательный характер. Однако еще в июле Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по отдельным видам приостановить подготовку к соревнованиям в России или вовсе отказаться от их проведения.