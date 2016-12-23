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Этап Кубка мира по биатлону будет перенесен из России

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Ведущие национальные сборные ранее заявили о намерении бойкотировать российские соревнования из-за допингового скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что Россия добровольно отказалась от проведения этапа Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени, а также от чемпионата мира 2017 года среди юниоров в Острове (Псковская область).

«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему спортивному миру свое очень серьезное восприятие сложившейся ситуации, - заявил президент IBU Андерс Бессеберг. – Это (решение) позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на спорте во время этих соревнований».

Минус биатлон: Россия осталась без этапа Кубка мира
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Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза призывал спортивные власти лишить Россию права на проведение международных соревнований сроком на 5 лет, в том числе чемпионата мира по биатлону 2021 года в той же Тюмени.

В открытом письме Федерации биатлона Норвегии, опубликованном накануне, речь шла об отказе от соревнований до тех пор, пока борьба с допингом в России не будет "прозрачной".

Кроме того, исполком организации на экстренном заседании в Мюнхене принял решение о временном отстранении от участия в соревнованиях двух биатлонистов, имена которых пока не называются, и распорядился открыть официальное расследование против 29 других спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В ближайшее время у этих спортсменов, которые будут уведомлены о начале расследования, появится возможность дать показания по указанным случаям, после чего антидопинговая комиссия IBU и рабочая группа, состоящая из юристов и экспертов по допингу, подведет предварительные итоги. Окончательный вердикт вынесет дисциплинарная коллегия IBU.

В пресс-релизе отмечается также, что один биатлонист из «списка 31», уже отбывает наказание, еще один выступал только на национальном уровне и не имеет международного опыта.

При этом, как отмечается, сборная России по биатлону избежала отстранения от соревнований в полном составе, как это было ранее с представителями российской легкой атлетики перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсмены из России смогут принять участие в чемпионате мира по биатлону, который с 8 по 19 февраля пройдет в австрийском Хохфильцене.

На Играх-2014 в Сочи российские биатлонисты завоевали 4 медали (больше только у норвежцев) – по одной золотой и бронзовой, а также две серебряные награды.

Главной звездой нынешней сборной России по биатлону является Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Игр-2010 в Ванкувере, а также обладатель пяти медалей чемпионатов мира.

Биатлон на протяжении последних лет является одним из самых популярных видов спорта в России с точки зрения телевизионной аудитории. К примеру, в декабре рейтинги трансляций этапов Кубка мира по биатлону на российском спортивном канале Матч-ТВ превзошли цифры матчей футбольной Лиги чемпионов (данные компании TNS).

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров - не первые соревнования, которых в декабре лишилась Россия. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в город Кенигзее (Германия) .

Доклад WADA, представленный в двух частях Ричардом Маклареном, носил рекомендательный характер. Однако еще в июле Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по отдельным видам приостановить подготовку к соревнованиям в России или вовсе отказаться от их проведения.

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