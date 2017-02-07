Сенат: демократы – против кандидатуры Бетси Девос

В понедельник демократы в Сенате собрались на 24-часовую акцию, запланированную в знак протеста против утверждения предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры Бетси Девос на пост министра образования. Эта акция – результат борьбы существующих в США мнений по вопросу о государственной поддержке образовательной сферы.

Позиция демократов в Сенате осложняется тем, что у сенаторов-республиканцев большинство: пятьдесят два голоса. Однако, двое сенаторов-республиканцев уже присоединились к своим коллегам-демократам и собираются голосовать против Девос. Это – Сюзан Коллинз из штата Мэн и Лиза Мурковски из штата Аляска. Это – первый случай расхождения во мнениях в рядах республиканцев по поводу номинированных президентом кандидатов.

«Демократы собираются проводить акцию в течение суток до начала финального голосования, – заявила сенатор-демократ от штата Вашингтон Патти Мюррей перед началом дебатного «марафона» в Сенате. – Это попытка сделать все, что в наших силах, чтобы убедить хотя бы еще одного сенатора-республиканца встать на нашу сторону».

Так, демократы намеревались убедить проголосовать против Бетси Девос сенатора от штата Пенсильвания Пата Туми, умеренного республиканца. Но на прошлой неделе Туми опубликовал заявление в поддержку кандидатуры Девос, указав, что она боролась за то, чтобы «у бедных детей, которые вынуждены ходить в плохие школы, были равные возможности по сравнению с детьми из семей с высоким и средним достатком».

Бетси Девос – мультимиллионер от бизнеса, которая никогда не преподавала в учебном заведении, но активно боролась за создание конкуренции за ресурсы между частными и государственными школами (речь идет о государственных денежных ваучерах для американских семей на обучение в частных школах).

В то время, как республиканцы видят в Девос борца за свободную конкуренцию и создание рыночных стимулов в системе образования, демократы воспринимают ее как человека, который может пойти на неоправданные траты и без того ограниченных бюджетных средств. Это, говорят они, может подорвать систему государственного образования в США, которой в настоящее время пользуются девять десятых учащихся в стране.

«Существующие у государственных школ проблемы нужно решать, а не предлагать вместо этого непонятные схемы с ваучерами, – высказал мнение сенатор-демократ из штата Мэриленд Крис Ван Холлен. – Мы должны объединить усилия и, с помощью оперативных действий и выделения ресурсов, помочь этим школам и учащимся добиться успеха».

Телефоны на Капитолийском холме разрываются от звонков избирателей со всей страны, которые пытаются связаться со своими земляками-сенаторами и убедить их голосовать как за, так и против Девос. По словам Ван Холлена, в его офис поступило более 14 тысяч звонков от жителей относительно небольшого по размеру штата Мэриленд с комментариями по поводу кандидата на пост министра образования.

Ожидается, что, в результате голосования в Сенате, назначенного на вторник, 7 февраля, голоса распределятся поровну. В этом случае вице-президенту Майку Пенсу, как главе Сената, придется вмешаться, чтобы утвердить кандидатуру Девос, что станет беспрецедентным событием в истории утверждения верхней палатой Конгресса номинированных президентом кандидатур.