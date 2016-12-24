Паломники со всего мира встречают Рождество в Вифлееме

В сочельник праздничные мероприятия в Вифлееме, городе на Западном берегу реки Иордан, продолжаются.

ВИФЛЕЕМ – Палестинские мальчики и девочки-скауты начали свое празднование Рождества здесь, в Вифлееме, с торжественного шествия по площади Яслей Христовых. Их парад был отмечен сочетанием национальных и религиозных символов. Шествуя мимо гигантской рождественской елки перед древней Базиликой Рождества Христова, демонстранты несли палестинские флаги.

Паломники со всего мира не только наблюдали за торжествами, но и склонялись в молитве в пещере Рождества, где, согласно христианской традиции, родился Иисус.

Бетани Уокер приехала сюда из Южной Африки. «Это - так волнительно, это благословленное место. Здесь вы как будто можете взять за руку младенца, и просто поприветствовать его, как бы говоря: "Добро пожаловать в этот мир"», - поделилась она своим впечатлением с «Голосом Америки».

Для палестинцев это было еще одно Рождество в условиях израильской оккупации. Однако мэр города Вера Бабун, в интервью «Голосу Америки» назвала это Рождество счастливым несмотря ни на что.

«Мы молимся за мир, не только для нас, а для всех. Ведь в чем послание Вифлеема изначально? Это послание о мире, о любви и о надежде», - пояснила она.

Именно этой идеей было отмечено редкое в своем роде единодушие израильских и палестинских властей. Они хотят, чтобы Вифлеем посетило как можно больше паломников.