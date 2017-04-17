Сенатор Кардин призвал прекратить преследования ЛГБТ в Чечне

В понедельник сенатор-демократ Бен Кардин, член сенатского Комитета по международным делам, выступил с заявлением в связи с сообщениями о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне.

«Я серьезно обеспокоен растущей угрозой в отношении ЛГБТ- сообщества в Чеченской Республике РФ. Судя по сообщениям, сотни людей, а именно – мужчины-геи, подверглись арестам и пыткам, и, как минимум, три человека были убиты чеченскими службами безопасности», – говорится в заявлении сенатора.

Сенатор Кардин также выразил беспокойство в связи с угрозами в отношении журналиста «Новой газеты», проявившего мужество, написав «о предполагаемой анти-ЛГБТ кампании» в Чечне. Законодатель призвал президента России Владимира Путина немедленно дать понять, что насилие в отношении людей на основании их сексуальной ориентации является неприемлемым, а также провести тщательное расследование и наказать любых чиновников, которые поощряют насилие.

«Никто не должен опасаться за свою жизнь из-за того, кем он является», – подчеркнул сенатор Кардин.

