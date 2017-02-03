Россия – Беларусь: чем Москва разгневала Лукашенко

МОСКВА – В Кремле возникли опасения, что Минск выйдет из-под его влияния. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на широко анонсированной пресс-конференции.

«У России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет, что Лукашенко на Запад развернулся», – цитируют СМИ белорусского лидера.

Без российской нефти мы обойдемся. Да, будет трудно, дорого, но свобода не измеряется никакими деньгами. Мы все равно найдем выход. Этого в России не понимают, они думают, что мы никуда не денемся

Также Александр Лукашенко обвинил Москву в экономическом давлении, утверждая, что российская сторона пригрозила вдвое сократить поставки нефти в республику – до 12 миллионов тонн в год. При этом Лукашенко подчеркнул, что независимость для него важнее доступа к российской нефти.

«Без российской нефти мы обойдемся. Да, будет трудно, дорого, но свобода не измеряется никакими деньгами. Мы все равно найдем выход. Этого в России не понимают, они думают, что мы никуда не денемся», – заявил президент Беларуси.

«Если на одной чаше независимость, а на другой... нефть, это не сопоставимо… независимость, порядочность, историческое наше прошлое – оно дороже, чем эта нефть», – цитируют Лукашенко белорусские медиа.

Аналитики отмечают, что проблемы в российско-белорусском союзе существовали всегда, постепенно накапливаясь. А последней каплей, переполнившей чашу терпения Александра Лукашенко, стало введение Россией пограничного режима с Беларусью в одностороннем порядке.

Это случилось после более чем 20 лет свободного передвижения между соседними странами. С 7 февраля 2017 г. по линии, формально разделявшей союзников, будет введен режим погранзоны.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбешник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях» – возмущался Александр Лукашенко, имея ввиду главу ФСБ Александра Бортникова (цитата по РБК).

При этом ранее Минск, также без согласования с Москвой, разрешил безвизовый въезд в Беларусь на срок до пяти дней через минский аэропорт гражданам 80 стран.

Лукашенко также объявил, что Беларусь намерена подать на Россию в суд из-за снижения поставок нефти, а также возбудить уголовного дела за нанесение «ущерба государству» против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта – за «препятствование поставкам белорусского продовольствия на российский рынок».

Российское ведомство недавно ограничило ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий, подозревая, что те поставляют товар из Украины.

По мнению политолога Николая Петрова, отношения Москва и Минска представляют собой симбиоз, в котором Россия получает геополитические и геостратегические выгоды, а Беларусь – чисто экономические и финансовые дивиденды.

«Ну, а коль скоро в мире меняются и структура цен, и экономическая ситуация, в целом, то вследствие этого между сторонами нередко возникают трения, – констатировал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Один из вариантов обострения отношений мы и наблюдаем сегодня. Беларусь, которой по ее положению суждено всегда балансировать между Россией и Западом, открывает свои ворота гражданам 80 стран. Это естественно, создает определенные проблемы, связанные с тем, что охраняемой границы между двумя государствами элементарно не существует, и Москва делает свой ход».

Все это происходит на фоне обострения спора, связанного с ценой на газ и поставками в Беларусь нефти, что, по сути, является формой субсидирования белорусской экономики, считает политолог.

Но в основе всего, как всегда, лежат финансовые интересы

С точки зрения Лукашенко, было бы справедливо платить $83 за тысячу кубов с учетом общего понижения цен. В 2016-м Минск расплачивался по $107, что было существенно ниже контрактного предложения Газпрома ($132).

Стремясь вернуть долг ($550 миллионов), Москва во второй половине прошлого года сократила поставки нефти в полтора раза. До этого Беларусь успешно торговала нефтепродуктами, произведенными из российского сырья, пополняя свою казну.

«Поэтому скандал и вышел в публичное пространство, – утверждает Николай Петров. – Поэтому мы и видим заявления Лукашенко по самым разным поводам. Но в основе всего, как всегда, лежат финансовые интересы».

Впрочем, эксперт уверен, что, в конечном счете, стороны договорятся.

Компромисс будет достигнут, но его условия зависят, в том числе, и от успеха той публичной кампании, которую мы сегодня наблюдаем со стороны Беларуси

«Потому что в этом заинтересованы как Москва, так и Минск, – пояснил он. – Вопрос только в цене. Компромисс будет достигнут, но его условия зависят, в том числе, и от успеха той публичной кампании, которую мы сегодня наблюдаем со стороны Беларуси».

До сих пор в такого рода конфликтах, как считает Николай Петров, всегда удавалось выигрывать Лукашенко.

На взгляд заместителя декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрея Суздальцева, на самом деле есть несколько причин постепенного изменения статуса российско-белорусской границы.

«Причем, никакого нарушения соглашений и договоров между двумя странами при этом не происходит, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – При всех изменениях статуса граница остается прозрачной и открытой для граждан Российской Федерации и Белоруссии».

В последнее время жители Украины начали потоком направляться протоптанной тропою в Россию. В этих условиях республика превращалась в проходной двор

Одна из застарелых, по определению политолога, причин связана с тем, что Минск воспринимает отсутствие границы между Россией и Белоруссии как возможность для транзита граждан из третьих стран.



«Порою ситуация здесь становилась просто нестерпимой, – настаивает Андрей Суздальцев. – Например, после российско-грузинской войны, когда граждане Грузии в массовом порядке устремились на территорию РФ через Минск. В последнее время жители Украины начали потоком направляться протоптанной тропою в Россию. В этих условиях республика превращалась в проходной двор».

Как видится эксперту, Лукашенко столь болезненно воспринял закрытие Россией своей границы для граждан третьих стран потому, что это невыгодно Минску политически и экономически. Тем не менее, союз двух государств по-прежнему, как это ни удивительно, прочен, заметил Андрей Суздальцев.

Москва прикрывает Минск политически и военным путем. Но и значение республики как барьера между Россией и НАТО переоценить трудно

«Причем, по самой элементарной причине: в реальности именно Россия является гарантом независимости и суверенитета Беларуси. Москва прикрывает Минск политически и военным путем. Но и значение республики как барьера между Россией и НАТО переоценить трудно», – резюмировал он.

По его словам, в Беларуси сложилась формула: тот, кто решает проблемы республики в Москве, тот и имеет право на власть. Отсюда и истеричная реакция Лукашенко, почувствовавшего, что у него из-под ног уходит почва, и он становится ненужным, заключил политолог.