Обвиняемый в атаке на Yahoo! любит роскошь

ГАМИЛЬТОН, Онтарио – Карим Баратов, обвиняемый в кибератаке против компании Yahoo!, в социальных сетях хвастался своим богатством.

22-летний Карим Баратов, имеющий двойное канадско-казахстанское гражданство, оспаривает решение об экстрадиции в США, где его обвиняют в получении денег от российских спецслужб за интернет-преступления. В 2014-м году предположительно Баратовым и его соучастниками были взломаны 500 млн личных почтовых ящиков на портале Yahoo! – на то время, это была крупнейшая в истории кража личной информации в Интернете.

Адвокат Баратова Амедео ДиКарло сообщил, что его клиент отрицает свою вину. Он назвал Баратова «политическим козлом отпущения» и добавил, что его подзащитный «здоров и чувствует себя уверенно».

Канадская полиция арестовала и задержала Баратова во вторник. В пятницу, возле суда в Гамильтоне, Онтарио, ДиКарло сообщил прессе, что слушания об освобождении Баратова под залог должны быть назначены на 5 апреля.

Баратов – один из четырех человек, которых Министерство юстиции США обвиняет в совершении кибератак на Yahoo!. США требуют экстрадиции Баратова. У них есть 60 дней, чтобы подготовить обвинительное заключение для рассмотрения в канадском суде. До тех пор, арест Баратова считается временным.

Баратов активно присутствовал в соцсетях, в том числе – в группах любителей экзотических автомобилей. В Facebook и Instagram можно найти большое количество фотографий, на которых он позирует рядом с дорогими машинами под именными номерами. Он также хвастался, что, еще будучи школьником, выплатил кредит на дом и продал интернет-компанию за 20 млн долларов. Агентству Reuters не удалось подтвердить эти заявления. По словам соседей, молодой человек часто проводил вечеринки, на которые съезжались гости на дорогих машинах.

Судя по Instagram, Баратов ходил на вечеринки в ночные клубы Торонто, любил поиграть мускулами и поговорить о походах в спортзал.

Соседка Баратова, рассказала, что в прошлом году на Хэллоуин Баратов дал детям пригоршню долларов США. «Это было странно», – сказала она, поскольку детям принято дарить не деньги, а конфеты.

ДиКарло отказался от комментариев, когда его спросили, что Баратов делал для поддержания такого образа жизни.