Стив Бэннон покинет Совет национальной безопасности

Бывший руководитель консервативного новостного сайта Breitbart News Стивен Бэннон, занимающий сейчас должность старшего советника президента США по стратегическим вопросам, был исключен из состава членов Совета национальной безопасности.

Как утверждает агентство Bloomberg, решение о перестановках в Совете национальной безопасности президент Трамп принял в минувший вторник.

Согласно информации агентства, Бэннон не посетил «ни одного» заседания Совета, а его роль должна была заключаться в том, чтобы «следить за действиями генерала Флинна».

Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост из-за обвинений в том, что он ввел в заблуждение вице-президента США, скрыв информацию о своих встречах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Назначение Стивена Бэннона на пост члена Совета национальной безопасности вызвало удивленные комментарии в Вашингтоне. Он называл себя «ленинистом», а возглавляемый им сайт Breitbart News не только поддерживал конспирологические теории, но и одинаково свободно атаковал как демократов, так и республиканцев. Недавняя серия критических публикаций интернет-ресурса, посвященных спикеру Палаты представителей Полу Райану, серьезно осложнила и без того непростые отношения между Конгрессом и Белым домом.

По сообщениям СМИ, помимо отставки Стивена Бэннона президент Трамп также «лишил части полномочий» советника по внутренней безопасности Тома Боссерта.

Одновременно глава Белого дома принял решение вернуть позиции постоянных членов Совета национальной безопасности директору Службы национальной разведки Дэну Коатсу и главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Джозефу Данфорту. До этого, по решению президента США, они могли участвовать в заседаниях только в том случае, если «рассматриваемая проблема относилась к их компетенции».