Страны Балтии попросят у НАТО дополнительные меры защиты

Страны Балтии призовут США и НАТО ввести дополнительные меры безопасности в регионе в преддверии крупных военных учений России, запланированных на сентябрь.

Об этом сообщила президент Литвы

НАТО уже приступила к размещению в странах Балтии и Польше четырех боевых групп численностью около 1000 человек каждая. Это часть усилий по сдерживанию российского вмешательства в регионе, договоренность о которых была достигнута при президенте Бараке Обаме.

Страны Балтии и Польша чувствуют себя особенно уязвимыми с тех пор, как в 2014 году Москва аннексировала Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в восточной Украине. Призывы нового президента США Дональда Трампа укреплять отношения с Россией усилили их беспокойство.

«Мы видим, что риски растут, и мы обеспокоены предстоящими учениями "Запад-2017", в рамках которых на наших границах будут размещены очень крупные и агрессивные силы, демонстративно готовящиеся к войне с Западом», – сказала журналистам президент Литвы Даля Грибаускайте после переговоров с коллегами из Латвии и Эстонии в Риге.

«Это значит, что мы будем обсуждать с НАТО разработку дополнительных планов в сфере обороны, размещение дополнительных военных ресурсов и налаживание более быстрого процесса принятия решений», – добавила она.

Россия анонсировала учения «Запад-2017» в сентябре прошлого года, но не уточнила, сколько военнослужащих будут принимать в них участие.