Страны Балтии обеспокоены подготовкой крупномасштабных учений России и Беларуси

В этом году НАТО уже направило в страны Балтии дополнительный военный контингент, чтобы успокоить эти бывшие советские республики, встревоженные военными амбициями России. Москва рассматривает этот шаг Альянса как угрозу для себя. Литва планирует укрепить границу с российским анклавом на Западе – Калининградской областью, жители которой по-разному относятся к тому, что область находится в окружении членов НАТО – Литвы и Польши.

Возглавляемая Германией боевая группа НАТО в Литве устраивает показательные маневры для высокопоставленных гостей из Европы. После российской аннексии Крыма НАТО согласилось направить войска в Литву, а также Эстонию, Латвию и Польшу, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию.

«У нас есть представители Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Мы провели очень интенсивные учения, и готовы выполнять задачи по защите Литвы и задачи по сдерживанию», ­– говорит подполковник Кристоф Хюбер.

В свою очередь Россия заявляет, что размещение войск НАТО угрожает ее безопасности. Москва совместно с Минском планируют провести крупномасштабные военные учения в Беларуси в сентябре.

Между тем российские военные учения и полеты военной авиации непосредственно у границ государств НАТО вызывают обеспокоенность в странах Балтии, которые в вопросах обороны полагаются на патрульные силы Альянса.

«Мы защищаем воздушное пространство НАТО, границы НАТО. Речь не обязательно идет о России, это может быть любой летательный аппарат, который не соблюдает правила полетов», – говорит представитель ВВС Нидерландов.

Страны Балтии приветствовали требование президента США Дональда Трампа, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону, но в регионе опасаются, что в стремлении наладить отношения с Россией Трамп может пожертвовать их интересами.

«Мы надеемся, что такие отношения не приведут к созданию новых сфер влияния. Второй "Ялты" быть не должно. И конечно же, они не должны противоречить международному праву в том виде, в каком мы его знаем», – считает министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Тем временем соседняя с Латвией Литва принимает оборонительные меры, включая строительство в этом году заграждений на ее открытой границе с Калининградской областью.

Главная цель этих пограничных заграждений – борьба с контрабандой, но речь также идет о тревогах по поводу России.

«Как я говорю, мы должны быть готовы к худшему. Могут произойти провокации. Мы были свидетелями инцидента на эстонской границе, где офицер просто был похищен», – говорит представитель министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис.

Зажатая между Литвой и Польшей, российская Калининградская область является стратегическим форпостом, где размещаются Балтийский флот и баллистические ракеты. Некоторых местных жителей, с которыми корреспонденту «Голоса Америки» удалось поговорить на улице, ситуация тревожит, других не очень, потому что они не верят, что НАТО и ЕС действительно представляют угрозу.

Страны Балтии в свою очередь призывают НАТО принять дополнительные меры безопасности в регионе с учетом предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений.