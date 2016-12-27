Маккейн заверил страны Балтии в приверженности США защите их безопасности

Видный американский сенатор Джон Маккейн заверил лидеров стран Балтии, что они могут рассчитывать на поддержку администрации Дональда Трампа в случае российской агрессии.

Выступая в Таллине, республиканец Маккейн также заявил, что не предвидит ослабления санкций, введенных в отношении России в связи с аннексией Крыма в 2014 году.

«Я полагаю, что присутствие американских войск в Эстонии является свидетельством нашей веры в то, во что верил Рональд Рейган – в мир с позиции силы», – сказал сенатор от штата Аризона, отправившийся в турне по трем странам Балтии вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом

«Лучший способ предотвратить ненадлежащее поведение со стороны России – иметь надежную сильную армию и прочный альянс НАТО, важной частью которого является Эстония», – добавил он.Североатлантический альянс анонсировал в этом году план размещения 4000 военнослужащих в Балтии и Восточной Европе с целью сдерживания агрессии.

Лидеры Эстонии, Литвы и Латвии, которые в прошлом входили в состав СССР, а впоследствии стали членами НАТО, обеспокоены тем, что Россия оккупировала приграничные районы Украины и Грузии, а также наращиванием военной мощи Москвы у их границ – в Калининградской области.

Трамп усилил их беспокойство своими предвыборными заявлениями о том, что приверженность США интересам безопасности союзников по НАТО может зависеть от их вклада в альянс.

Бывший посол Литвы в США Жигимантас Павиленис заявил Reuters, что лидеры стран Балтии обеспокоены похвалами Трампа в адрес российского президента Владимира Путина.

Маккейн, призвавший ввести еще более жесткие санкции в отношении России в связи с подозрениями о ее попытках вмешаться в американские выборы, заявил, что ему ничего не известно о планах смягчения санкций. «Насколько мне известно, на сегодняшний это определенно не соответствует действительности», – сказал он.

В среду Маккейн и Грэм планируют посетить Латвию, а в четверг – Литву.