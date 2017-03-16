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Андрей Малаев-Бабель: В России покаяния не произойдет

Андрей Малаев-Бабель: В России покаяния не произойдет
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Внук Исаака Бабеля – о тайнах архива деда, переосмыслении истории и опыте семейной иммиграции в США

Картину «В поисках Бабеля» в России назвали документальным блокбастером. Фильм режиссера Дэвида Новака презентовали на двух фестивалях, но внук писателя – режиссер Андрей Малаев-Бабель – считает, что картине еще предстоит найти своего российского зрителя. В беседе с автором и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлией Савченко Малаев-Бабель рассказал о личном «поиске Бабеля» – репрессированного деда, которого он никогда не знал, и объяснил, чем его испугал прием картины в России.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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