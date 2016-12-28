Американо-украинские отношения в 2016: «нет» оружию, «да» – всему остальному

ВАШИНГТОН – Отказ в предоставлении противотанкового оружия Киеву, финансовая помощь со стороны Вашингтона, жесткая позиция по Крыму, санкции против России, освобождение Надежды Савченко и поддержка Украины в ООН – такими были основные направления развития американо-украинских отношений в 2016 году.

С началом российской агрессии против Украины официальный Киев неоднократно обращался к Белому дому с просьбой предоставить ему противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Администрация США была непреклонной: летальный вид вооружений предоставлен не будет. На решение Белого дома не повлиял и ряд слушаний в Конгрессе.

«Должны ли мы предоставить Киеву оружие для обороны?» – задал вопрос сенатор Джон Маккейн Филипу Бридлаву – командующему силами НАТО в Европе на тот момент.

«Я уже говорил ранее, что мы не должны пренебрегать никакими средствами. Россия использует все инструменты государственной силы против Украины: деньги, дипломатию, информационные, военные и экономические ресурсы», – ответил Филип Бридлав.

Сенатор США Келли Айотте во время слушаний высказала неудовлетворение позицией Белого дома по данному вопросу:

«Ситуация требует от нас немедленной реакции. Россия – это проблема. Вы представили свои рекомендации. Этот комитет более года назад согласился: нужно предоставить вооружения Украине, чтобы украинцы могли себя защитить. Но этого до сих пор не произошло. Поэтому я хочу призвать администрацию поддержать Украину и принять во внимание ваши рекомендации. Надо действовать без промедлений».

США уже предоставили Украине военную «нелетальную» на сумму в 267 миллионов долларов. В бюджете на 2017 год заложено еще 350 миллионов. В Конгрессе заверяют: вопрос предоставления Киеву боевых вооружений с повестки дня не снят.

«Мы хотим обеспечить украинцев, и не только приборами ночного видения и обмундированием. Мы хотим им дать противотанковые системы, системы ПВО, оружие против дронов, противоартиллерийские радары. Мы уже предоставили такие радары, но хотим сделать так, чтобы власти России знали: любая экспансия на Запад обойдется им очень дорого», – заявил в интервью «Голосу Америки» конгрессмен США Данкен Хантер.

США весь год поддерживали Украину и на международной арене. В Совбезе ООН прошли слушания по сбитому малазийскому «Боингу», обсуждалась ситуация на востоке Украины и в Крыму. В постоянном представительстве Украины при ООН «Голосу Америки» заявили, что всегда ощущали поддержку со стороны США в стенах этой международной организации.

«Ситуация в Украине является следствием нарушения Россией территориальной целостности и суверенитета Украины. Оно началось с оккупации Крыма более двух лет назад, и продолжилось в виде значительного военного присутствия России на востоке Украины и поддержки сепаратистов оружием», – заявила в апреле во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель США при этой организации Саманта Пауэр.

Также на международном уровне была проведена активная кампания по освобождению украинской военной летчицы Надежды Савченко, незаконно осужденной в России.

«Единственным настоящим правосудием было бы снятие всех обвинений и немедленное возвращение Надежды Савченко на родину – в Украину. Россия взяла на себя такое обязательство, подписав Минские соглашения», - озвучил позицию США пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер в марте.

Именно благодаря жестким санкциям, наложенными Вашингтоном и его европейскими союзниками на Москву, удалось ограничить и агрессивную политику Кремля в Украине.

Сейчас Киев ведёт активную подготовку к визиту президента Петра Порошенко в США. В украинском внешнеполитическом ведомстве уверены: отношения между двумя странами, как и ранее, будут носить стратегический характер.

«Сейчас я вижу цели Соединённых Штатов, в частности – в европейском регионе, – которые без Украины вряд ли удастся достичь. Очевидно, что интерес Украины к такому партнёрству – еще больше. Я оптимистично смотрю на развитие отношений, поскольку у нас есть что предложить США, и мы знаем, какая поддержка и взаимодействие с Америкой нужны нам», - отметил посол Украины в США Валерий Чалый.

20 января избранный президент США Дональд Трамп примет присягу у подножия Капитолия. Эксперты и политики по обе стороны Атлантики уверены, что новая администрация не изменит свою политику по отношению к Украине – союзнику и партнеру.