Как американцы будут отмечать инаугурацию

От 175 до 200 миллионов долларов, как подсчитали аналитики влиятельного американского издания «Вашингтон Пост», будет стоить инаугурация Дональда Трампа. В эту сумму входят официальные вечеринки, ужины, концерт, непосредственная церемония присяги на Капитолийском холме, парад, обеспечение безопасности 28 тысячами полицейскими, военнослужащими, национальными гвардейцами, сотрудниками Секретной службы.

Ожидается, что в американскую столицу прибудет несколько миллионов человек. Вашингтонские бары, рестораны, музеи, предлагают отметить инаугурацию именно у них. В просторном помещении Музея журналистики и новостей – Ньюзиума – две тысячи человек отметят инаугурацию 45 президента США. Билеты на мероприятие разошлись за два дня.

«Это будет большой праздник: еда и напитки целый день. Устроено все как на круизном лайнере: все в шаговой доступности, чтобы не отвлекаться от просмотра трансляции», - рассказала менеджер по связям с общественностью Newseum

В президентском ресторане «Teddy and the Bully Bar», названном в честь 26-го президента США Теодора Рузвельта, будут рады всем, независимо от партийной принадлежности.

«Мы аполитичны. Мы планируем мероприятия как для людей, которые хотят отпраздновать, так и для тех, у кого не совсем праздничное настроение», - рассказал Голосу Америки Алан Поповский - соучредитель и владелец ресторана «Teddy and the Bully Bar»

В сердце ресторана - на кухне - многонациональная команда будет готовить фирменные блюда для посетителей.

«Одно из них – невероятно вкусный суп с клёцками. Это рецепт моей бабушки.

Очень важно, что этот суп будет в праздничном меню. Секретный ингредиент - укроп! Укроп одна из самых важных специй. Он завершает блюдо! Мы также предложим любимый салат Тедди Рузвельта из капусты и лепешку. Заправлять всем будет шеф Димитрио Завала, который принимал участие в популярном кулинарном поединке «Chopped»», - добавил он.

И какая же инаугурация без сувениров: шоколад, кепки, чашки, запонки, сумки, значки и многое другое.

«У нас есть сумки с инаугурационной символикой, шарфы, магниты на холодильник, зимние шапки… Самой большой популярностью пользуются футболка с надписью «Сделаем Америку снова великой» и кепка», - рассказал владелец магазина “Stars and stripes” Кадри Исмаил. – В основном символику покупают поддерживающие Трампа люди со Среднего Запада, Юга США, которые видят в нем спасителя экономики. Большинство людей, которые покупают сувенирную продукцию с Дональдом Трампом – белые мужчины-американцы».

Вне зависимости от политических предпочтений, у жителей и гостей американской столицы есть множество самых разных возможностей получить максимум впечатлений от инаугурации. И не только у них: это событие, за которым следят во всем мире.