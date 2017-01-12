Reuters: Aвтор доклада о компромате на Трампа работал на республиканцев

Кристофер Стил, автор доклада о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, который якобы собирался российскими агентами, является бывшим сотрудником британской разведки, который позднее работал на оппонентов Трампа в стане республиканцев.

Об этом агентству Reuters сообщили люди, знакомые с его карьерой.

Бывшие сотрудники британской разведки сообщили, что Стил несколько лет работал на МI6 в России и Париже под дипломатическим прикрытием, а также в британском Форин-офисе в Лондоне.

После ухода из разведки Стил снабжал ФБР информацией о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Вашингтонская фирма FusionGPS, занимающаяся политическими исследованиями, наняла Стила для расследования деятельности Трампа по поручению неназванных республиканцев, которые хотели заблокировать заявку Трампа на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Британская вещательная корпорация ВВС сообщила, что изначально Стил был нанят Джебом Бушем – одним из 16 оппонентов Трампа на республиканских праймериз 2016 года. Сообщение ВВС пока не подтверждается независимыми источниками.

ФБР открыло предварительное расследование контактов Трампа и его окружения с Россией, которое частично было основано на докладах Стила, сообщают люди, знакомые с расследованиями.

Однако, по их словам, бюро сбавило темпы работы за несколько недель до выборов, чтобы избежать вмешательства в голосование. Они сообщили, что Стил был разочарован и прекратил контакты с ФБР за месяц до выборов 8 ноября, решив, что ведомство не уделяет серьезного внимания предоставленным им материалам.