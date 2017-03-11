Глава минюста США уволил строптивого прокурора

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара был уволен после того, как он отказался выполнить распоряжение главы Министерства юстиции США.

«Я не уходил в отставку. Я только что был уволен», - написал он в своем «Твиттере» днем в субботу.

Накануне генеральный прокурор Джефф Сешнс направил официальное письмо 46 федеральным прокурорам в различных округах страны, потребовав от них подать прошения об оставке.

Согласно принятой в Соединенных Штатах практике, руководители окружных прокуратур, назначенные предыдущим президентом страны, покидают свою должность сразу же после вступления в должность нового главы Белого дома. В настоящее время из 93 федеральных прокуроров в США 46 были назначены президентом Бараком Обамой.

Руководитель прокуратуры Южного округа Нью-Йорка считается одним из наиболее влиятельных юристов в США. Приит Бхарара инициировал несколько судебных процессов против крупнейший финансовых компаний, работающих на Уолл-стрит, и курировал следствие по наиболее громким делам, связанным с Россией. В их числе - процесс о нелегальной российской шпионской сети, выявленной в США в 2010 году, судебные слушания по делу Виктора Бута и Константина Ярошенко, признанного виновным в попытке контрабанды крупной партии кокаина.

МИД России включил Приита Бхарару в собственный санкционный список, запретив ему въезд в РФ.

После подведения итогов президентских выборов прокурор Бхарара встречался с Дональдом Трампом, и, по данным американских СМИ, получил предложение продолжить свою работу и после вступления в должность нового президента США. Как утверждал сам Бхарара в беседе с журналистами The New York Times, такое же предложение сделал ему и Джефф Сешнс.

Тем не менее вечером в пятницу представитель минюста Сара Исгур Флорес подтвердила, что требование добровольно уйти в отставку было направлено и Прииту Бхараре. Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что ничего не знает о том, что прокурору Южного округа Нью-Йорка предложили сохранить свой пост.

На этой неделе сразу несколько общественных организаций направили в прокуратуру Южного округа Нью-Йорка просьбу проверить информацию о том, получал ли Дональд Трамп какие-либо выплаты, деловые преференции или льготы от правительств иностранных государств. Конституция США прямо запрещает подобную практику.

О том, что прокурор Южного округа Нью-Йорка не намерен выполнять распоряжение главы минюста, утром в субботу сообщили сразу несколько американских СМИ. Позднее эту информацию подтвердил и лидер республиканской фракции в Законодательном собрании штата Нью-Йорк Брайан Колб.

По его словам, Бхарара уже сообщил своим заместителям, что собирается оспаривать распоряжение президентской администрации в суде.

В Министерстве юстиции США и прокуратуре Южного округа Нью-Йорка пока никак не прокомментировали ситуацию.