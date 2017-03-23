Полиция: лондонский стрелок действовал под влиянием международного терроризма

ЛОНДОН – По меньшей мере пять человек, включая предполагаемого нападавшего, были убиты в результате атаки у британского парламента, которую власти рассматривают, как теракт.

Здание парламента было закрыто в среду, после того как нападавший смертельно ранил полицейского. Позднее нападавший был застрелен другими полицейскими на территории парламента.

Ранее нападавший совершил наезд на нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту.

Глава антитеррористического подразделения полиции Большого Лондона Марк Роули сообщил журналистам вечером в среду, что доступ в парламент уже открыт и законодатели возобновят заседания в четверг, как пообещала ранее премьер-министр Тереза Мэй.

«Мы думаем, что знаем, кем был стрелявший», – сказал Роули, подтвердив, что полиция считает, что нападавшего вдохновили международные теракты.

В то же время он сообщил, что власти пока не готовы назвать его имя, и призвал журналистов не заниматься спекуляциями по поводу личности нападавшего, пока расследование продолжается.

Он также отказался сообщить, были ли в числе погибших и раненых иностранные граждане до тех пор, пока британские власти не свяжутся с их родными странами.

В то же время Роули назвал имя погибшего полицейского. Им оказался 48-летнй Кит Палмер – муж и отец, прослуживший в британских правоохранительных органах 15 лет.

По словам Роули, в результате атаки скончались пять человек, включая нападавшего.

Около 40 человек получили ранения, включая двух полицейских, состояние которых тяжелое. Он сообщил, что сотрудники спецслужб будут работать всю ночь, прочесывая обширную территорию в поисках улик.

Высокопоставленный представитель полиции сообщил «Голосу Америки», что, по имеющейся у полицейских информации, в атаке, спланированной в несколько этапов, был задействован только один нападавший.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп был оперативно проинформирован об инциденте в британской столице. Позднее стало известно, что президент Трамп уже переговорил по телефону с британским премьер-министром Терезой Мэй.

На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США осуждают атаку на Вестминстер, которую Соединенное Королевство рассматривает как теракт. Кроме того, администрация США полностью поддерживает решительные действия британских властей в данной критической ситуации.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям жертв трагедии. Он также заявил, что сейчас мысли и молитвы американского народа о британском народе. Тиллерсон также заявил, что США отвергают подобные акты насилия экстремистов-одиночек или террористов, против кого бы они не были направлены.